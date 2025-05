Anyaország, Háború :: 2025. május 9. 17:03 ::

Toroczkai: az ukrán rezsimnek semmit sem lehet elhinni

Az ukrán rezsimnek és titkosszolgálatának semmit sem lehet elhinni, mert ugyanazokkal - hazaárulással és szeparatizmussal - vádolta meg 2020-ban Brenzovics Lászlót, a kárpátaljai magyarság legitim vezetőjét, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét, korábbi parlamenti képviselőt, mint a most letartóztatott állítólagos magyar kémeket. Brenzovics László azóta menekültként él Magyarországon, a szeparatizmustól pedig annyira messze áll, hogy még az 1991-es törvényes ukrajnai népszavazás eredményének érvényesítését sem követelte soha, mely nem elszakadást, hanem autonómiát biztosítana Kárpátaljának - írja X-oldalán a Mi Hazánk elnöke, alább a folytatás.

Az ukrán rezsimnek és titkosszolgálatának semmit sem lehet elhinni, mert 2020-ban ugyanazok a fegyveres SZBU-sok rohanták le a törvényesen működő, pusztán nemzeti, kisebbségi jogokért küzdő magyar érdekvédelmi szervezetek irodáit, akik most a két kárpátaljai magyart letartóztatták.

Az ukrán rezsimnek és titkosszolgálatának semmit sem lehet elhinni, mert az elmúlt 10 évben a magyarokat (és más ukrajnai nemzeti közösségeket) még alapvető, az anyanyelvre vonatkozó kisebbségi jogaitól is megfosztották.

Az ukrán rezsimnek és titkosszolgálatának semmit sem lehet elhinni, mert semmit nem tettek az ellen, sőt talán támogatják is, hogy immáron több mint egy éve ukrán terroristák fenyegetik folyamatosan terrortámadással egy magyar parlamenti párt, a Mi Hazánk vezetőjét, parlamenti frakcióját, és európai parlamenti képviselőjét. Az elkövetők beazonosítása nagyon könnyű lenne, hiszen ukrán nyelvű videóüzenetben is fenyegetőztek.

Az ukrán rezsim és titkosszolgálata egyre durvább provokációkat hajt végre a magyarok, illetve Magyarország ellen. Nemrég ukrán drónok repültek be hazánkba, közülük legalább egyet a Magyar Honvédség lelőtt, miután egy tokaji radar észlelte.

Súlyos hibának tartjuk, hogy a magyar kormány ezeket az egyre súlyosabb magyarellenes incidenseket elhallgatta, de még Brenzovics László esetéről sem beszél a nemzetközi fórumokon.

Minden ország esetében működik a katonai hírszerzés, ebben nincs semmi különleges. Az sincs kizárva, hogy a magyar hírszerzéssel valóban kapcsolatban álló helyi magyarokat fogtak el. Ez sem lenne meglepő, az nagyobb baj lenne, ha Magyarország nem akarná figyelni, hogy mi történik egy magyarokat fenyegető, éppen háborúban álló szomszédos országban. Az ukrán rezsim akciója és a nemzetközi médiának szóló, előre megtervezett, hamis kommunikációja azonban sokkal érdekesebb.

Az ukrán rezsim célja egyértelmű:

1. Az Ukrajna európai uniós csatlakozását esetleg megakadályozó Magyarország hiteltelenítése.

2. Az 1991-es legitim népszavazás érvényesítésére irányuló követelésünket már előre úgy akarják beállítani, mintha azt Magyarország katonai úton akarná elérni.

3. Nem zárhatjuk ki azt sem, hogy a magyarországi belpolitikába való beavatkozás is szerepel a célok között.

Ezzel kapcsolatban szeretném újra leszögezni, mivel ezt nem a magyar kormány, hanem egyelőre sajnos csak a Mi Hazánk Mozgalom követeli: Kárpátalja, és az ott élő magyarság autonómiáját, önrendelkezését és alapvető jogait kizárólag békés úton, a nemzetközi jog és az 1991-es ukrajnai népszavazás alapján követeljük! A célt pedig nemzetközi fórumokon, diplomáciai úton kívánjuk elérni. Minden más az ukrán rezsim és titkosszolgálatának hazugsága.

Minket ugyanakkor nem lehet megfélemlíteni, folytatjuk a munkát a nemzetközi fórumokon!

Egyúttal kezdeményezzük az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának azonnali összehívását!

Novák Előd: totálisan életszerűtlen

Ukrán titkosszolgálati hazugság, totálisan életszerűtlen is, hogy a magyar „kémeknek” a feladata többek közt az volt, hogy tanulmányozzák a helyiek véleményét, különös tekintettel a viselkedési forgatókönyvekre, ha magyar csapatok lépnének be a régióba. Hiszen egyrészt a magyar kormány még az 1991-es törvényes ukrajnai népszavazás eredményének érvényesítését sem követelte soha (mely nem elszakadást, hanem autonómiát biztosítana Kárpátaljának), másrészt majd pont kémek fognak kérdezősködni a kocsmában vagy a piacon, hogy mit szólnának, ha magyar katonák mennének Kárpátaljára? Ha meg pl. internetes fórumokon kellene feltérképezni a hangulatot, azt Magyarországról is lehetne… Olcsó hazugság ez, miközben a magyar kormány valójában évek óta támogatja Ukrajnát a háborúban - írja a Mi Hazánk alelnöke Facebook-oldalán.