Miskolcon elfogták, Budapesten meglépett a rendőrök elől Európa egyik legkeresettebb bűnözője

Nagyjából 50 métert kellett volna megtennie a bíróságtól a büntetés-végrehajtási intézet fogdájáig, de a kezei kicsúsztak a bilincsből, és egy gyors sprinttel maga mögött hagyta a rendőröket. Európa egyik legkeresettebb bűnözője öt órán át tudott megbújni az egyenruhások elől, mielőtt ismét elfogták, írja az Index.

Péntek reggel egy különleges szökési ügyben hozott ítéletet a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája. Daniel Tomasz P.-nek nem ez volt az első alkalma, hogy meglépett a rendőrök elől, de minden bizonnyal az egyik legemlékezetesebb. A 49 éves lengyel férfival szemben ugyanis két elfogatóparancs is érvényben volt, a szlovén hatóságok szexuális erőszak, míg a lengyel rendőrség vagyon elleni bűncselekmények miatt körözte. Utóbbi ügyben már három év börtönbüntetésre ítélték, ám nem vonult be, hanem megszökött.

Az elítélt bűnöző a német és az osztrák rendőrség látókörébe is bekerült, így nem meglepő, hogy neve az Europol „Most Wanted” körözési listáján is szerepelt. A férfi két éve bujkált, miközben folyamatosan országokat váltott – a hatóságok többször majdnem elfogták, de mindig sikerült kereket oldania. A legfrissebb információk szerint Felvidékről szökött át hazánkba, végül Miskolcon fogták el

A rendőrség korábbi közleményéből kiderült, hogy augusztus 5-én elrendelte a bíróság a letartóztatását, azonban egy időre sikerült meglógnia. A bíróság épületéből távozva valahogy sikerült kicsúsznia a bilincsből, így villámgyorsan elszaladt a Markó utca környékéről.

– Én még a több évtizedes védői praxisom alatt nem láttam ilyet – mondta a lapnak dr. Somos Zoltán, a férfi védője. A bíróságon ugyanis kiderült, hogy Daniel Tomasz P. korábban labdarúgóként játszott, valamint szlovák barátnője elismert futó, akivel többször is együtt edzettek, így kevés esélyük volt a rendőröknek, hogy utolérjék. A bújócskának azonban öt óra után vége lett, és egy hatodik kerületi ház padlásán fogták el. A bíróság a tettéért egy év börtönbüntetésre ítélte, amit azonban három évre felfüggesztett, és várhatóan napokon belül átadják a szlovén hatóságoknak.