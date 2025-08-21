Anyaország, Videók :: 2025. augusztus 21. 17:31 ::

Új Király Linda született a nemzeti ünnepen - ezúttal nem (vagy nem csak?) a zsidó, hanem a karibi vér kavart be

Óriási felháborodást váltott ki, hogy Ajsa Luna mennyire unottan, hamisan énekelte a magyar himnuszt augusztus 20-án, a Műegyetem rakparton, írja az atv - úgy tűnik, ez még a hitgyüliseknek is sok volt.

A Szent István Nap ünnepi rendezvénysorozatának részeként Budapest számos pontján rendeztek ingyenes koncerteket augusztus 16. és 20. között, különféle műfajokban a jazztől a klasszikuson át a könnyűzenéig. A Műegyetem rakparton felállított színpadon lépett fel a Don’t Stop the Queen, a Hooligans, az Irie Maffia, Curtis, a Road és Ajsa Luna; utóbbi koncertje után óriási botrány robbant ki a lap szerint.

Heylinger Ajsa Luna, a 24 éves karibi-magyar származású zenész-dalszerző-énekes először 2019-ben tűnt fel a Kikeltető nevezetű rapversenyen a Legszebb lány című dalával.

Augusztus 20-ai koncertjén többek között a magyar himnusz "feldolgozását" is elénekelte, de óriási felháborodást váltott ki vele. A fiatal énekesnő ugyanis borzasztóan hamisan, a színpad szélén ücsörögve, cigarettával a szájában kornyikálta végig a nemzeti imádságot. Ajsa Luna produkciójáról egy rövid videó is felkerült a közösségi médiába; ezen jól hallható, hogy az énekesnő ki sem tudja énekelni rendesen a magas hangokat, sőt olyan, mintha el is felejtette volna egy ponton a szöveget - akárcsak "nagy elődje", Király Linda