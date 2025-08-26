Ez a közlemény bukkant fel az MTI közleménytárában (NKT):
A Sándor-palota közleményeA köztársasági elnök Facebook-oldalán megjelent – a Munkácsot ért rakétatámadást érintő –, majd később módosított poszt ügyében lefolytatott vizsgálat következményeként a Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága olyan biztonsági garanciákat hozott létre, amelyek nemcsak minimalizálják, de a jövőben ki is zárják a hibalehetőségeket.Sándor-palota, Kommunikációs Igazgatóság
Nehéz a Fidesznek olyan államfőt találnia, aki egyszerre elég szolgalelkű, de azért nem politikai analfabéta, és legalább hunyorítva "nemzetegyesítő" köztársaságielnök-formája van (kép: Orbán Balázs / X)
Tehát valószínűleg emlékezetesen és röhejesen értelmetlenül nem fogják törölni többé az "orosz" szót (csak nehogy véletlenül Zelenszkijt orosz elnöknek hívják, viccesen nézne ki, ha utána nem mernék javítani), de az nem derült ki, hogy a "hibalehetőségek" kizárása érdekében mi mindent engednek még megfogalmazni a politikai analfbétának, illetve eddig zseniális munkát végző stábjának.
(Kuruc.info)