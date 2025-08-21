Anyaország, Háború :: 2025. augusztus 21. 14:25 ::

Sulyok Tamásék nem akarták megbántani az oroszokat - elvégre még az is lehet, hogy az aztékok lőtték Munkácsot

Sulyok Tamás Facebook-oldalán reagált a Munkácsot ért orosz támadásra. A köztársasági elnök mély együttérzését fejezte ki a rakétatámadás sérültjeinek, illetve mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánt.

– Az orosz–ukrán konfliktus mielőbbi befejezése mindannyiunk érdeke – emelte ki bejegyzésében. Az államfő bízik abban, hogy a háborúzó felek képesek ezt belátni, és "a nemzetközi diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően hamarosan pontot tesznek ennek az embertelen és értelmetlen vérontásnak a végére".

A köztársasági elnök alig egy óra elteltével azonban módosította bejegyzését , az "orosz rakétatámadás" helyett már csak rakétatámadást említ.

Az Index szerint a változtatásra azért került sor, mert "az államfő hivatala részletes megerősítést a támadás körülményeiről még nem kapott, de Sulyok Tamás fontosnak tartotta, hogy az elsők között fejezze ki mély együttérzését"...

Frissítések: bizonyos események...

Menczer "Harczos" Tamás szerint is történtek bizonyos meg nem nevezett események tegnap éjszaka, de hogy mik voltak ezek, arra közismert okok miatt (Soros, Brüsszel, MP, rezsicsökkentés stb.) inkább nem tér ki...

Szijjártóhoz is érkeztek ilyen-olyan "hírek" - de szokásától eltérően most különösen szűkszavú volt:

Toroczkai tudja, kik bombázták le a munkácsi gyárat

Szégyen, hogy az önrendelkezést a Mi Hazánk-on kívül egyetlen magyar párt sem követeli - írja X-bejegyzésében:

Ha az ukrán rezsim nem tiporná évtizedek óta sárba a nemzetközi jogot, és érvényesítette volna az 1991-es ukrajnai népszavazás eredményét, akkor a munkácsi gyárat sem bombázták volna le az oroszok. Akkor ugyanis Kárpátalja már régen széles önrendelkezéssel, önállósággal bírna, és a kárpátaljaiaknak nem kellene részt venni egy olyan háborúban, amelyhez semmi közük, és amely nyugati háttértámogatással elkövetett ukrán provokációk (amelynek többek között ötven oroszpárti civil áldozata volt 2014-ben Odesszában) miatt robbant ki. A szülőföldjüktől ezer kilométerre lévő fronton ugyanis már eddig is legkevesebb száz kárpátaljai magyar halt meg eddig, azért, mert belekényszerítették ebbe a háborúba, amelyhez a magyaroknak semmi közük.

Szégyen, hogy az önrendelkezést a Mi Hazánkon kívül egyetlen magyar párt sem követeli! Helyette képmutató módon jobbulást kívánnak a munkácsi sérülteknek, és ezt a szomorú esetet is a liberálglobalista oroszellenes propagandára használják fel. Ez olyan, mint amikor a nyugati politikusok, akik kinyitották a határokat minden terrorista és bűnöző bevándorló előtt, majd, amikor azok meggyilkolnak egy szerencsétlen európai civilt az utcán, akkor gyertyát gyújtanak, és egy napra feketére változtatják a profilképüket a Facebookon. Elég volt a gyáva, áruló, képmutató politikusokból! Védjük meg Európát, védjük meg a magyarokat, ruszinokat!

Szabadságot Kárpátaljának!