2025. október 21. 12:16

Tűz a Mol százhalombattai olajfinomítójában - "külső behatásra nincs utalás", a vezetőség szerint robbanás sem volt

Lokalizálták a Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tüzet - közölte az olajtársaság hétfő éjszaka az MTI érdeklődésére. Vezér Mihály polgármester arról számolt be a közösségi oldalán, hogy kapcsolatban vannak a finomító veszélyelhárítást irányító operatív törzsével.

Közleményükben azt írták: hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében; a tüzet lokalizálták a tűzoltók, és dolgoznak a területen. Kiemelték: személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. Az Index azt írja, a környékbeliek robbanásról és nagy füstről számoltak be.

Előzőleg a katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy egy alapanyag-feldolgozó üzem gyulladt ki.



Fotó: Index / olvasói

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, nincs tudomásuk arról, hogy a tűzesetben megsérült volna valaki.

A közleményben kiemelték, hogy az alapanyag-feldolgozó üzemben keletkezett tűzhöz elsőként a létesítmény tűzoltói érkeztek ki.

Az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Pest és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. A tűzoltók hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet - tették hozzá.

Vezér Mihály (Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület) polgármester valamivel éjfél előtt azt írta a Facebook-oldalán: folyamatosan kapcsolatban vannak a finomító veszélyelhárítást irányító operatív törzsével.

"Az önkormányzat részéről a vezetői törzs szolgálatba lépett, és ellátja feladatát" - tette hozzá, folyamatos tájékoztatást ígérve a lakosságnak.

Szemtanúk arról számoltak be hétfő éjjel az MTI-nek, hogy a Mol százhalombattai olajfinomítója felől kilométerekről látszanak a lángok, és füst gomolyog.

Frissítések: még dolgoznak a tűzoltók

Még dolgoznak a tűzoltók Százhalombattán az olajfinomítóban keletkezett tűz oltásán - közölte a katasztrófavédelem kedden kora reggel az MTI-vel.

A közlemény szerint egy alapanyag-feldolgozó üzemben tűz és robbanás volt hétfőn késő este; a helyszínre elsőként az üzem létesítményi tűzoltói érkeztek ki.

A legmagasabb riasztási fokozatban kezelt esethez Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról, illetve a fővárosból vonultak hivatásos tűzoltók. Emellett riasztották a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort, Budapestről vegyi konténer, illetve por-hab konténer érkezett, és a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen van.

A beavatkozásban a létesítményi erőkkel együtt tizenhét tűzoltóegység vesz részt, a tűzoltórajok az egyik oldalról négy vízágyúval, a másikról szintén négy vízágyúval és egy habszitával avatkoznak be.

A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még zajlanak - áll a közleményben.

A Mol korábban azt közölte, hogy a tűzeset a Dunai Finomító AV3-as üzemében történt.

A katasztrófavédelem délelőtt azt közölte, hogy a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil laboratóriumok folyamatosan gázkoncentráció-méréseket végeznek, és a levegőben az egészségügyi határértéket el nem érő mértékben voltak kimutathatók az égés során keletkező gázok.

Orbán a legszigorúbb vizsgálatot ígéri

A belföldi üzemanyagellátás biztosított

A Mol legfrissebb tájékoztatása szerint a tűzoltók jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

– Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járunk el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítjuk a tűzben nem érintett üzemegységeket. A következő időszakban a belföldi ellátásra fogunk koncentrálni, és mérlegeljük a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is. A hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek. A belföldi üzemanyagellátás biztosított, a helyzetről folyamatosan tájékoztatást adunk – közölte a Mol.

"Külső behatásra nincs utalás", megkezdődött a finomító újraindítása

A Mol rendkívüli sajtótájékoztatóján kategorikusan kizárták, hogy bármi köze lenne a százhalombattai tűzesetnek a romániai robbanáshoz. Külső behatásra sincs utalás, a finomító újraindítása megkezdődött, az üzemanyag-ellátás biztosított.

– Személyi sérülés nem történt, sem a tűz keletkezése előtt, közben, sem az oltás során. Mindenki jól van – hangsúlyozta Pulay Krisztián, aki egész éjjel a helyszínen volt.

A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. A vészhelyzeti protokoll szerint jártak el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.

Fontos kiemelni, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított.

– Ilyenkor megvannak a belső protokolljaink, hogy a hazai ellátást, hogy priorizáljuk akár a saját kereskedelmi készletekkel vagy a stratégiai készletek felhasználásával – mondta Pulay Krisztián.

A sajtótájékoztatón a Mol több "pletykát" is cáfolt:

nem volt robbanás:

– Mi nem észleltünk robbanást. Amivel összekeverhették: ilyenkor vészhelyzetben fáklyára engedjük a keletkező gázokat, és ennek van egy erős hanghatása, de robbanás nem volt. Ez egy lokalizált tűz volt – magyarázta Pulay Krisztián.

nincs összefüggés a romániai esettel:

– Nincs összefüggés a Romániában történt eset és a Dunai Finomítóban történt eset között, ezt kifejezetten szeretnénk kizárni, és az erre való spekulációt megállítani – hangsúlyozta Bakos Piroska.

nincs külső behatás:

Még tart a szakértői vizsgálat, de jelenlegi információnk szerint nincs arra utaló jel, hogy külső behatás lett volna – tette hozzá a termelési igazgató.

Az AV3 egy desztillációs üzem, az első feldolgozóegység, ahol a kőolaj belép a finomítóba. Itt forráspont szerint szétválasztják a kőolajat különböző komponensekre, amelyeket aztán további üzemekbe irányítanak továbbfeldolgozásra.

A desztillációs üzemcsoportban 120 fő dolgozik, műszakonként körülbelül 20 ember van bent. A Dunai Finomítóban három ilyen desztillációs üzem van: AV1, AV2 és AV3.

– Ez egy fontos üzem, de a finomító egészét tekintve nem kritikus. Ezért is tudjuk újraindítani a finomítót – mondta Pulay Krisztián. Hozzátette: a legrosszabb esetben is kétharmad kapacitással működhet a finomító, de ez attól függ, milyen kár keletkezett az üzemben.

A tűz kitörése után a vészhelyzeti protokolloknak megfelelően leállították a finomítót. „Most, hogy a tűz már lokalizálásra került, illetve pár perce kaptam olyan hírt, hogy már csak pislákol, így a kollégáim elkezdték a finomító újraindítását" – jelentette be a termelési igazgató a sajtótájékoztatón.

A kárfelmérést még nem tudták elkezdeni, erre csak akkor kerülhet sor, ha az üzem kihűl – ez körülbelül 24 órát vesz igénybe. Addig nem tudják megmondani, mekkora kár keletkezett.

