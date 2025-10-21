Anyaország, Videók :: 2025. október 21. 13:00 ::

Novák Előd: a hadiipari privatizáció nemzetbiztonsági kockázat, és az ukrán fegyverkezést szolgálja

A magyar állami hadiipar kijátszása magánkezekbe egyrészt nemzetbiztonsági kockázat, másrészt az export növelése mint cél gyakorlatilag azt jelenti, hogy közvetve Ukrajnába kerülhetnek a Magyarországon gyártott hadianyagok, ezért a Mi Hazánk elfogadhatatlannak tartja azt.

Az SZDSZ szellemiségét idézi az a korrupciógyanús fideszes privatizáció, ami a nemzetstratégiailag kiemelkedően fontos hadiipart sem kíméli – világított rá Novák Előd. Hogy a kormány mennyire csak pénzt lát az ügyben, azt mutatja: a Honvédelmi Minisztériumhoz benyújtott hadiipari kérdésre a pénzügyminisztériumi államtitkár válaszolt.