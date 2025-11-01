Anyaország :: 2025. november 1. 20:21 ::

Egy T. Danny művésznevű "popsztárt" kábítószer-birtoklással gyanúsítanak

Horváth László drogügyi kormánybiztos a Facebookon azt írja, hogy „a hír igaz, a népszerű popsztárt, T. Dannyt kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség”. A kormánybiztos nem jelzi a posztban, de minden bizonnyal arra a Blikk által közölt cikkre utal, amely szerint kábítószer-birtoklás gyanújával indított eljárást a rendőrség T. Danny, vagyis Telegdy Dániel ellen – írja a Telex.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a lap megkeresésére azt közölte, hogy „a Pest vármegyei nyomozók két budapesti fiatalt, egy 26 éves férfit és egy 25 éves nőt hallgattak ki gyanúsítottként kábítószer birtoklása miatt. A büntetőeljárást ellenük – szabadlábon hagyásuk mellett – szakértők bevonásával folytatják.” További részleteket a hatóság nem közölt.