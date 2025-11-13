Anyaország :: 2025. november 13. 10:57 ::

IDEA: 4 százalékponttal csökkent a különbség a Tisza és a Fidesz között

Az IDEA Intézet legújabb kutatása szerint november elején a felnőttek bő harmada volt Tisza-szavazó, több mint egynegyedük pedig a Fidesz-KDNP-t támogatta.

Az elmúlt hetekben a Tisza Párt támogatottsága hibahatáron belül csökkent, a Fidesz-KDNP-é, szintén hibahatáron belül és hasonló mértékben nőtt – derül ki az IDEA Intézet legújabb felméréséből. Az egymással ellentétes irányú elmozdulások következménye, hogy a két párt közötti különbség, a megelőző hónapokat jellemző lassabb emelkedés után most 4 százalékponttal csökkent.

Ha a következő parlamenti választásra november első napjaiban került volna sor, a felnőtt népesség 35 százaléka szavazott volna a Tisza Pártra, 29 százalékuk pedig a Fidesz-KDNP-re. A DK és Mi Hazánk támogatottsága a teljes, felnőtt népességben 4-4, az MKKP-é pedig 3 százalék volt a hónap elején.

Csak a biztos szavazó, pártot választani tudókat figyelembe véve az mondható el, hogy egy novemberi választáson a szavazatok 47 százalékát kapta volna a Tisza, míg a szavazók 40 százaléka adta volna le a voksát a Fidesz-KDNP-re.

Nagyjából félévvel a parlamenti választás előtt a kisebb pártok közül csak a DK támogatottsága éri el ebben a körben az 5 százalékos (parlamenti frakció alapításhoz szükséges) szintet. A novemberi adatok szerint ugyanakkor erre még a Mi Hazánknak és az MKKP-nak is esélye van.

Módszertan

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2025. október 31. és 2025. november 7-e között vette fel online kitölthető kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére iskolai végzettség, életkor, nem, településtípus és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és közösségi oldal felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. A 1500 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±2,3 százalékpont.

(24 nyomán)