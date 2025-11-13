Anyaország :: 2025. november 13. 11:54 ::

Gulyás: a gyermekvédelem megerősítéséről döntött a kormány

A gyermekvédelem megerősítéséről döntött a kormány: emelkedik a nevelőszülők járandósága, a gyermekvédelmi álláshelyek létszáma, és egy új csecsemőotthont is létrehoznak - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely azt mondta, szerdai ülésén a kormány ismét tárgyalt a gyermekvédelemre szánt forrásokról, nemcsak a területre idén jutó 17 milliárd forintos többletforrásról, hanem a jövő éviről is.

Hangsúlyozta: a nevelőszülők járandóságát a kétszeresére emelik, ami óriási lépés annak érdekében, hogy minél több gyermek kerülhessen nevelőszülőkhöz.

A kormány döntött arról is, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony továbbra is teljes munkaidős foglalkoztatási jogviszonynak minősül. A második, harmadik, negyedik gyermek után eddig járó kiegészítő pótlék helyett ezentúl minden egyes nevelt gyermek után a teljes alapdíjat fogják megkapni a nevelőszülők. A fogyatékossággal élő gyermek utáni nevelőszülői pótlékot 7-ről 15 százalékra emelik. Mindez érdemben több százezer forinttal fogja segíteni a nevelőszülők munkáját - jelentette ki.

Megerősítik a gyermekvédelmi rendszer egészét is, mintegy 200 új gyámügyi álláshelyet létrehozva, 1,8 milliárd forintból, emelik továbbá a gyermekvédelmi gyámok létszámát és a gyámi pótlékot is.

A miniszter beszámolt arról is, hogy egy új, 80 fős csecsemőotthont is létrehoznak.

(MTI)