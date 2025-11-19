Anyaország, Politikusbűnözés :: 2025. november 19. 20:36 ::

A Kúria döntése szerint újra meg kell ismételni az időközi választást Tiszaburán

A Kúria helybenhagyta a helyi választási bizottság (HVB) döntését, határozata szerint meg kell ismételni Tiszaburán a november 2-án tartott, megismételt időközi önkormányzati választást - szerepel a Kúria szerdai, a honlapján közzétett végzésében.

A Kúria indoklása szerint a november 2-i megismételt szavazás tekintetében elkövetett jogsértések súlya, a választási alapelvek többszöri megsértése a választás törvényességére nagy mértékben kihatott, ezért azt olyan mértékben befolyásolta, hogy a szavazás megismétlése szükséges.

Amennyiben ugyanis a választói akarat befolyásolására alkalmas, a választás tisztaságát sértő jogsérelem valósul meg - függetlenül attól, hogy a választás tisztaságát melyik jelölt sértette meg -, indokolt a választás eredményének megsemmisítése és a választás megismételtetése - írták a határozatban.

A Kúria ezért hatályban hagyta a helyi választási bizottság határozatának a választási eredményt megsemmisítő és új szavazást elrendelő részét, a megismételt szavazás november 30-ára kitűzött időpontjával együtt.

A Kúria határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye - tájékoztattak.

(MTI)