Anyaország :: 2025. november 27. 13:15 ::

Burkolt reklám miatt indított eljárást az ATV ellen a Médiatanács

Egy vállalatcsoport kereskedelmi egységeiben elérhető közkedvelt termék bemutatásával sérthette meg a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmát az egyik kereskedelmi tévécsatorna, emiatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa eljárást indított a médiaszolgáltatóval szemben. Továbbá az NMHH két ügyben is a holland társhatósághoz fordult - írja a médiahatóság portálunkhoz is eljuttatott közleményében. Alább a folytatás.

Eredményt hirdetett a Médiatanács az Ajka 89,8 MHz használatára kiírt pályázati eljárásban, amelynek nyertese az egyedüli érvényes pályázati ajánlatot benyújtó Radio Plus Kft. lett.

A testület megújította a székesfehérvári Lánczos Kornél Gimnázium kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát, így a diákrádió újabb hét évig szólhat a Székesfehérvár 97,5 MHz-en.

Megsérthette a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmát előíró törvényi rendelkezést a 2025. október 10-én 18 óra 40 perces kezdettel sugárzott ATV Híradó „Az olimpiai bajnoktól a Tankcsapdáig mindenki az ország legkedveltebb hot-dogját ünnepli” – című műsorrész közzétételével, ezért a testület eljárást indított az ATV Zrt.-vel szemben.

Két ügyben is a holland médiahatósághoz fordult az NMHH. Egyrészt amiatt, mert a holland joghatóság alá tartozó Viasat 2 2025. október 5-i adásnapján közzétett egyik reklámblokk hangereje nem felelt meg a magyar szabályozásnak, másrészt azért, mert az HBO Max lekérhető médiaszolgáltatás műsorkínálatot tartalmazó felületén a médiaszolgáltató nem tüntette fel a műsorszámok korhatári minősítését. Az NMHH értesítette a vélelmezett jogsértésekről a holland médiahatóságot, amelyet egyúttal felkért a szükséges intézkedések megtételére.