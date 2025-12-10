Anyaország :: 2025. december 10. 09:11 ::

Lakossági energiatároló programot hirdet a kormány

Lakossági energiatároló programot hirdet a kormány 100 milliárd forintos keretösszeggel - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely kiemelte: ez a kulcsa annak, hogy a napelemmel rendelkező családok tartósan önellátók maradhassanak, és biztosítani tudják saját villamosenergia-ellátásukat, emellett az intézkedés hozzájárul a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is.

A pályázatban az vehet részt, akinek van napeleme, vagy vállalja ennek telepítését, ehhez pedig egy 10 kilowatt kapacitású energiatárolót vásárol a pályázat segítségével, amihez két és fél millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyújt a kormány - mondta el a miniszter.

(MTI)