Anyaország :: 2025. december 27. 16:01 ::

Átalakítaná az önkormányzati rendszert a kormány

A kormány megbízásából mandátumot kapott az önkormányzati rendszer „finomítására” Navracsics Tibor – adta hírül a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebookján. Navracsics már ősszel egyeztetni hívta az önkormányzati szövetségeket „azokról a problémákról, amelyek kezeléséhez az önkormányzati törvényen változtatni kell”. Most közölte azt is, hogy a rendszert középtávon reformálnák meg, de ennek részleteit egyelőre nem ismertette. Az előkészületek jelenleg is zajlanak, az érintettekkel január elsejétől kezdődnek az egyeztetések, mondta a miniszter.

Navracsics kiemelte, hogy ahogy azt versenyképes járások program és a sokat vitatott önazonossági törvény kapcsán tették, most is konzultálnak az érintettekkel: először az önkormányzati szövetségekkel, majd a polgármesterekkel, valamint az önkormányzati és vármegyei képviselőkkel veszik sorra a tervezett reformokat.

A célunk az, hogy valamikor a választások után egy olyan átfogó, önkormányzati rendszert érintő módosító javaslatcsomagot tudjuk letenni az asztalra, amely mind az önkormányzati szereplőknek, mind a kormányzati szereplőknek, mind mindenkinek elnyeri a tetszését – ígérte Navracsics.

A miniszter elmondta azt is, hogy az önkormányzati szövetségek kérésére kezdődnek a tárgyalások. Navracsics arról korábban az Inforádiónak beszélt, hogy három olyan terület van, ahol érdemes végiggondolni az önkormányzati rendszer átalakítását: a finanszírozás, a polgármesterek és önkormányzati képviselők, valamint az önkormányzatok jogállása.

(24)