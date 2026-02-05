Anyaország, Tudomány és technika :: 2026. február 5. 20:20 ::

A jövő elkezdődött: a rendőrség egy ártatlan nőt gyanúsított meg az arcfelismerő rendszerük alapján

A 444 számolt be egy óbudai plüssmackólopás részleteiről, ami kapcsán egy ártatlan, Szegeden élő nőt gyanúsítottak meg. Csavar a történetben, hogy a meggyanúsított nő a bűncselekmény elkövetésének időpontjában a tetthelytől 170 kilométerre tartózkodott.

T. 2025 tavasszán kapott idézést a rendőrségtől, hogy gyanúsítottként jelenjen meg az óbudai kapitányságon. Bár az ügy részleteiről nem osztottak meg információt vele, azt elárulták, hogy egy év eleji bűncselekmény kapcsán az arcfelismerő rendszerük őt azonosította elkövetőként.

T.-nek annak ellenére kellett megjelennie a kihallgatáson, hogy jelezte: a mackórablás időpontjában Szegeden tartózkodott. A rendőrségen kiderült, hogy a bűntény egy Vörösvári úti virágboltnál történt, ahol egy hatalmas, ember nagyságú macit loptak el. A plüssmedvelopás valójában csel volt. A rablók terve az volt, hogy amíg az eladó a tolvaj után ered, annak társa kirámolja a boltot. Ez végül nem történt meg, az eladó a boltban maradt.

Az igazán nagy meglepetés viszont az volt, amikor T.-nek megmutatták a kamerafelvételeket, amelyen egy olyan nő szerepelt, aki semmilyen szempontból nem hasonlított rá. Ez annak ellenére történt, hogy az arcfelismerő program 100 százalékos egyezést mutatott.

Bár ezen a ponton már mindenkinek egyértelmű volt, hogy nem ő az elkövető, csak úgy tudta bizonyítani az ártatlanságát, hogy magával vitte a munkahelyi jelenléti ívét, ami igazolta, hogy a rablás idején Szegeden tartózkodott. Ez azért is fontos, mert azt az információt kapta, hogy ha nem tudta volna igazolni a jelenléti ívekkel a szegedi tartózkodását, bizonyosan rabosítást kezdeményeztek volna a büntetőeljárással párhuzamosan.

Ez azért is különös, mert a Tévhitek helyett tények az arckép-azonosításról rendőrségi közlemény szerint az arcképelemzési program által talált egyezéseket emberek is megvizsgálják. Ez alapján a nővel történt félreértés nem történhetett volna meg, hiszen ha valaki összevetette volna a képét a mackótolvajéval, rájött volna az eltérésre.

A 444 megkereste az ügyben TASZ jogászát, Remport Ádámot is, aki szerint csupán az arcfelismerő rendszer által talált egyezése alapján nem is lehetne meggyanúsítani az embert.

Akit pedig a plüssmackó sorsa érdekel: a medve sajnos nem lett meg, az ügyet lezárta a rendőrség.

(24 nyomán)