Pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi és egy nő ellen

A Ceglédi Járási Ügyészség minősített pénzmosás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy férfival és társával, egy nővel szemben, akik rövid idő alatt több millió forint bűncselekményekből származó pénz felett rendelkeztek - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a gyöngyösi férfi 2020 nyarán ismerkedett meg a jövedelemmel, munkahellyel nem rendelkező társával, akit rábeszélt, hogy hozzon létre egy céget.

A nő a cég részére bankszámlát nyitott, majd a kapott bankkártyát átadta a férfinak azért, hogy a számlára érkező, bűncselekményekből származó pénzekkel különböző tranzakciókat tudjon végezni. A megállapodás szerint a nő ezért minden hónapban 100 000 forintot kapott.

A bankszámlára csaknem két hónap alatt több mint 17 millió forint érkezett különböző sértettektől - írták.

A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit és a nőt minősített pénzmosás bűntettével és közokirat-hamisítás bűntettével vádolja, velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás, továbbá a férfival szemben a korábbi végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését, a nővel szemben pedig a cégvezetői foglalkozástól történő eltiltását indítványozza.

Az ügyben a Ceglédi Járásbíróság dönt majd - áll a közleményben.