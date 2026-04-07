Orbán hálát ad a gondviselésnek, amiért egy ilyen nagy és erős rétisas lehet a barátunk

Örülünk, és hálát adunk a gondviselésnek, hogy egy ilyen nagy és erős rétisas lehet a barátunk - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Egyesült Államok címerállatára utalva Budapesten kedden, a magyar-amerikai barátság napja alkalmából rendezett nagygyűlésen.

Madarat tolláról, embert barátjáról - idézte a magyar közmondást, majd úgy fogalmazott, "a sas leszállt Magyarországon, és a magyarok ősi madara, a turul barátsággal fogadta őt".

Orbán Viktor kiemelte: a két nemzet küzdelmeinek és reményeinek találkozását, a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát ünneplik az egybegyűltek.

A magyar-amerikai barátság alapja ma valójában civilizációs és spirituális természetű; ma két szabadságszerető nemzet találkozik - fogalmazott a kormányfő.

