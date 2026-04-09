Anyaország :: 2026. április 9. 10:31 ::

500 millió dollár olajra, 700 millió rakétára, 20 milliárd atomra - ennyibe kerül az országnak Vance kampánylátogatása

Bár változott a terv, és sietve távozott Budapestről J. D. Vance, az amerikai alelnök látogatása alatt három fő területen is megerősítette az Egyesült Államok és Magyarország közötti együttműködés új korszakát. Az Indexnek küldött sajtóközlemény szerint az amerikai–magyar partnerség új fejezetet nyitott az energia, a technológia és a biztonság kérdéseiben.



Fotó: Kisbenedek Attila / AFP / Getty Images

Az energia terén: a Mol-Csoport 500 millió dollár értékű amerikai nyersolajat vásárolt, "elmélyítve a két ország energetikai partnerségét".

Mint írják, emellett megkezdődik egy tanulmány előkészítése, amely akár 10 kis moduláris nukleáris reaktor (SMR) magyarországi megépítéséhez nyithatja meg az utat: ezek összértéke elérheti a 20 milliárd dollárt. A GE Vernova, a Holtec és a Westinghouse mind megállapodást kötött az MVM-mel az együttműködésről. A Westinghouse emellett a Paks 1 atomerőmű élettartamának meghosszabbításán is dolgozna.

A tervek szerint a GE Healthcare és a Semmelweis Egyetem közösen hoz létre egy onkológiai központot, amely amerikai orvostechnológiát és mesterséges intelligenciát használ a rákgyógyításban. A Microsoft a magyar kormánnyal és a Gábor Dénes Egyetemmel együtt digitális és MI-képzéseket indít kis- és középvállalkozásoknak, illetve biztonságos felhőalapú megoldásokat vezet be közintézményeknek.

Továbbá Magyarország 700 millió dollár értékben vásárol amerikai HIMARS rakéta-tüzérségi rendszereket, amelyek erősítik az ország védelmi képességeit és a NATO keleti szárnyát.

Az L3 Harris és a 4iG megállapodott, hogy az L3 Harris kommunikációs technológiáját beépítik a HIMARS-programba. A Northrop Grumman és a 4iG pedig közösen fejleszt egy geoszinkron műholdat Magyarország számára, a nemzeti biztonság és az űrkapacitás erősítése céljából.