Anyaország :: 2026. június 2. 20:40 ::

Több mint kétmillió forinttal vágnák meg Sulyok Tamás fizetését

A Tisza Párt törvényjavaslata alapján a képviselői alapilletmény az előző évi bruttó átlagkereset háromszorosáról 1,8-szorosára csökkenne, tehát a jelenlegi 2 millió 182 ezerről 1,3 millió forintra. A változás nemcsak a parlamenti képviselőket érinti, hanem egy sor állami vezető bérét is, mivel azok a képviselői alapilletményhez kötöttek.

Ha a parlament elfogadja a törvényjavaslatot, akkor a 24.hu számításai szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök havi fizetése több mint kétmillió forinttal esne vissza: a jelenlegi 6,5 millió forint helyett júliustól valamivel több mint 4 millió forint járna neki.

Ugyanez vonatkozik az előző elnökökre is, Schmitt Pál és Áder János szintén kisebb összeget kapna, míg Novák Katalin jelenleg egyáltalán nem részesül ebben a juttatásban, mivel keresőtevékenységet folytat.

Mint írják, a legnagyobb arányú veszteséget az ombudsman és a Nemzeti Választási Iroda elnöke szenvedi el: Juhász Imre és Nagy Attila illetménye az alapilletmény 2,5-szöröséhez igazodik, így fizetésük nagyjából 40 százalékkal, 5,5 millió forintról 3,3 millió forintra csökkenne.

Magyar Péter miniszterelnöki fizetése szintén érintett, mivel az a házelnök bérével egyezik meg. Az eredetileg tervezett mintegy 5,9 millió forint helyett csaknem 3,8 millió forint illetné meg.

A javaslat a csökkentést részben ellensúlyozza azzal, hogy emeli a bizottsági tagságért és különböző tisztségekért járó szorzókat, így a képviselők fizetése összességében 10–35 százalékkal mérséklődne. Magyar Péter bejelentette, hogy a miniszterek, az államtitkárok és a polgármesterek bére szintén csökken majd, ezekről azonban egyelőre nem terjesztett elő törvényjavaslatot.

(Index)