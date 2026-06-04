Anyaország :: 2026. június 4. 21:20 ::

Egyes végrehajtási eljárások devizahiteles ügyekben is folytatódhatnak

A devizahiteles ügyekben csak az ingatlanfedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárások, például a gyermektartásdíj behajtása folytatódhatna a jövőben is - az erről szóló módosító javaslatot csütörtökön fogadta el az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága.

A módosító indítványt a testület kormánypárti tagjai nyújtották be a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslathoz, amely a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig, valamint a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggesztené a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat.

A törvényalkotási bizottság tagjai által egyhangúlag támogatott módosító javaslat indoklása szerint a devizahiteles ügyekben csak az ingatlanfedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárásokban például az ingóvégrehajtás vagy a munkabérletiltás továbbra is folytatódhatna, így lehetséges lesz egyebek mellett a gyermektartásdíj behajtása.

A testület ülésén a módosító javaslatról a kormány nevében támogatóan nyilatkozott Bódis Péter, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára és Hantosi István (Tisza), a törvényjavaslat előterjesztője is.

A törvényalkotási bizottság szintén egyhangúlag támogatta azt a képviselői tiszteletdíjak, juttatások csökkentésével kapcsolatos törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványt, amely a Budapesten lakó nemzetiségi képviselők és nemzetiségi szószólók számára is lehetővé teszi havonta 2500 kilométerre elegendő üzemanyagköltség megtérítését.

Az indoklásban azt írták: a nemzetiségi képviselők és a szószólók megbízatásukat országos nemzetiségi listán szerzik, így mandátumuk nem egy meghatározott területi egységhez vagy egyéni választókerülethez kötött, ezért a Budapesten lakóhellyel rendelkezők számára is indokolt az üzemanyagköltségek megtérítése.

A testület egyhangúlag támogatott egy másik változtatást is, amelynek értelmében a képviselői juttatások keretmaradványai továbbra is a ciklus végéig, a képviselő megbízatásának, illetve a képviselőcsoport megszűnéséig legyenek felhasználhatók.

Az ülésén a módosító javaslatokról a kormány nevében támogatóan nyilatkozott Boda Nikoletta, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára és Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője, a törvényjavaslat előterjesztője is.

(MTI)