Anyaország :: 2026. június 16. 12:00 ::

Nyilvánosságra hozta a kormány, hogyan szabotálta Navracsics a Wittner-Novák-féle törvényjavaslatot

Nyilvánosságra hozta a kormány, hogyan szabotálta Navracsics Tibor miniszterként a Wittner Máriával közösen benyújtott nyugdíjtörvény-módosító javaslatomat! - írja Fb-bejegyzésében Novák Előd, alább olvasható a folytatás.

Titkolta a Fidesz-kormány, hányan kapnak kommunista kitüntetések után nyugdíjpótlékokat alanyi vagy özvegyi jogon továbbra is, azt ezt megvonó törvény ellenére, de az új pénzügyminiszter írásbeli kérdésemre elárulta.

Nagy megtiszteltetés, hogy 2012-ben Wittner Máriával közösen nyújthattam be azt a nyugdíjtörvény-módosító javaslatunkat , melyet el is fogadott az Országgyűlés, s ami alapján meg kellett volna vonni a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékokat. Akkor a Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóságtól azt a tájékoztatást kaptam, hogy alanyi vagy özvegyi jogon körülbelül 1200 személy kap évente összesen 200 millió forintot például a Vörös Csillag érdemrend vagy Fegyveres harcokban részt vett partizán és még 17 féle hasonló kitüntetés nyomán.

Sajnos a megvonást előíró törvény ellenére jelentős részük a mai napig is kapja, hiszen a végrehajtásért felelős Navracsics Tibor miniszter először teljesen szabotálta a törvényt, a határidőig senkitől nem vonták meg a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékot, majd többszöri számonkérésemre a törvénytelenséget a törvény módosításával orvosolta: kitolták a határidőt.

Most pedig kiderült, amit az elmúlt, több mint tíz évben nem árultak el: végül a Fidesz-kormány a Szocialista hazáért érdemrend és hasonló kitüntetések után járó nyugdíjpótlékok több mint 97 százalékáról állapította meg, hogy méltó azokat folyósítani az állítólagos rendszerváltás után több évtizeddel is.