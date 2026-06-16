Anyaország :: 2026. június 16. 17:34 ::

A külügyi államtitkár szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt

Államérdekből történő honosítási eljárások keretében több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot vezető magyar politikusok tudtával és támogatásával - számolt be Facebookon az általuk lefolytatott vizsgálat eredményeit ismertetve a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden.

Velkey György László múlt pénteken jelentette be, hogy belső vizsgálatot indítanak az állampolgársági kérelmek ügyében, mert sokan kaptak érdemi indok és jogosultság nélkül magyar állampolgárságot az utóbbi években. Az államtitkár mostani bejegyzésében arról beszélt, hogyan adtak több tízezer dollárért a legmagasabb politikai körök tudtával magyar állampolgárságot olyan kanadaiaknak, akik az ehhez szükséges kritériumoknak nem feleltek meg.

Kifejtette: Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök-helyettes több alkalommal jelezte a diaszpóra-szervezetek vezetői felé, hogy kifejezetten támogatja az efféle, államérdekből történő honosítási eljárásokat. "Az ő támogató leveleire hivatkozva vették át a kérelmeket a külképviseletek és az ő támogatásával épült ki egy egész intézményi hálózat, hogy olyanok előtt nyíljon meg az út a magyar állampolgárság felé, akiket semmilyen valódi szál nem fűz Magyarországhoz" - mondta az államtitkár. Ellenben rendelkeznek több tízezer kanadai dollárral, annak érdekében, hogy megkönnyítsék európai utazásaikat, üzletkötéseiket egy magyar útlevéllel - tette hozzá.

Az államtitkár tájékoztatása szerint volt olyan kérelmező, aki azt sem tudta, pontosan milyen ügyben ül a konzul előtt, és volt olyan, aki úgy beszélt az elintézett magyar állampolgárságról, mintha egy exkluzív terméket vásárolt volna.

Az akkori külügyben is számos felelősségteljes és korrekt, hazaszerető diplomata dolgozott, akik több alkalommal jelezték, hogy valami nincs rendben ezekkel a honosításokkal. Ezeket a szakmai jelzéseket azonban a politikai akarat újra és újra felülírta, és a Szijjártó Péter-féle külügyi vezetés és a Gulyás Gergely által vezetett Miniszterelnökség figyelmen kívül hagyta - mondta az államtitkár.

Mint fogalmazott, Szijjártó Péter, Gulyás Gergely és Semjén Zsolt számára ebben az esetben is "a magánérdek és a barátok profitja volt az első". Kiderült, hogy egy kanadai magáncég pénzért menedzselte a kérelmezőket, a közvetítő cég tulajdonosa pedig nem volt más, mint az állami honosítási programok egyik, Gulyás Gergely minisztériuma által megbízott hivatalos felelőse. A cég társigazgatója az ajánlásokat aláíró diaszpóravezető volt. A magyar állampolgárságért felelős köztisztviselő és a diaszpóra egyik vezetője Hungarian Citizenship Consulting néven magáncéget alapítottak annak érdekében, hogy a magyar állampolgárság megszerzésében tanácsot nyújtsanak külföldieknek - számolt be a részletekről Velkey György László.

Az államtitkár közölte: információik szerint az államérdek alapú honosítások közvetítői tarifája a kanadaiak számára akár harminc-negyvenezer vagy akár ötvenezer dollár is lehetett.

"Ennyit az Orbán-, Szijjártó-, Gulyás-, Semjén-féle magyar szuverenitásról" - fogalmazott az államtitkár.

Valószínűsíthetőnek nevezte, hogy a kanadai eset nem egyedi, vélhetően számos más országban is hasonló üzleti modellek épültek ki, állami alkalmazottak közreműködésével, a legfelsőbb politikai vezetés tudtával.

Velkey György László ezek kivizsgálását ígérte, ahogy azt is, hogy áttekintik a szóban forgó állampolgárságok visszavonásának lehetőségét. Emellett azonnal intézkednek a hasonló gyakorlatok felszámolásáról és átvilágításáról - közölte.

(MTI)