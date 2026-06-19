Anyaország :: 2026. június 19. 14:58 ::

Hegedüs Zsolt lecserélte a Dél-pesti Centrumkórház vezetését

Változás lesz a Dél-pesti Centrumkórház (DPC) főigazgatói posztján és menedzsmentjében – jelentette be pénteken az egészségügyi miniszter.

Hegedüs Zsolt a Facebookon megjelent közleményében azt írta:

Dr. Gondos Miklós helyett Dr. Szilágyi Örsöt kértem fel arra, hogy július 1-jétől irányítsa a kórházat. Dr. Buga László államtitkárral az orvosigazgatói feladatok ellátására dr. Kállay Krisztiánt kértük fel.



Kép: Hegedüs Zsolt / Facebook

A tárcavezető hozzátette azt is, hogy „az új irányításnak nemcsak személyi értelemben, hanem szemléletében is meg kell újítania az intézmény működését”.

Tavaly ősszel írtunk arról, hogy 2024-ben – a most leváltott vezetés felügyeletével – szisztematikus leépítés kezdődött a DPC-ben, az elbocsátások legfőbb áldozatai a betegekkel és az orvosokkal szorosan együtt dolgozó pszichológusok voltak.