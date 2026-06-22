Anyaország :: 2026. június 22. 13:22 ::

Rágalmazás miatt ítélték el Miskolc polgármesterét

Nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt egy évre próbára bocsátotta a Miskolci Járásbíróság a vármegyeszékhely polgármesterét. Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület - Fidesz-KDNP) a Facebook-oldalán közölte, hogy fellebbez az ítélet ellen.

A Miskolci Törvényszék sajtóosztályának tájékoztatása szerint a járásbíróság egy magánvádas eljárásban hozott ítéletet, miután a vádlott egy közösségi médiafelületen közzétett videóban rágalmazást követett el. A polgármester tavaly augusztusban a videóban - maga által is hangsúlyozottan nem véleményként, hanem tényként - azt mondta, hogy "a magánvádlót terheli felelősség a miskolctapolcai Barlangfürdő káreseménye kapcsán".

Mint írták, a videó több mint kétszázezer megtekintést ért el, a magánvádló - aki 2021 és 2024 között a város alpolgármestere volt - azonban döntési, ellenőrzési hatáskörrel az üzemeltetés és karbantartás körében nem rendelkezett. A Barlangfürdő üzemeltetését a Miskolci Fürdők Kft. mint az önkormányzati tulajdonú Miskolc Holding Zrt. cégcsoport tagja látta el.

A bíróság a polgármestert azért ítélte el, mert, bár a videóban nem hangzott el a magánvádló neve, személye egyértelműen beazonosítható volt. A vádlott tényállítást közölt, amely a becsület csorbítására alkalmas volt, negatívan befolyásolhatta a magánvádló társadalmi megítélését - írták.

Külön kiemelte a bíróság, hogy "bár a közszereplőknek a véleménynyilvánítás szabadságának körében megfogalmazott értékítéletek kapcsán fokozott tűrési kötelezettségük van, ezen közlések nem érhetik el annak a szintjét, amely például jelen esetben büntető- vagy más jogi felelősség alaptalan felvetését eredményeznék". A bíróság álláspontja szerint a nagy nyilvánosság mint minősítő körülmény is megállapítható volt.

Tóth-Szántai József a Facebook-oldalán azt írta, hogy 1 évvel ezelőtt a város közgyűlésében és a közösségi médiában elmondta, milyen okok vezettek a Barlangfürdő leégéséhez, és rámutatott az előző városvezetés turisztikáért felelős alpolgármesterének politikai felelősségére. Folytatta: a bíróság első fokon, nem jogerősen úgy ítélte meg, hogy ezzel megsértette Szopkó Tibor, egykori alpolgármester becsületét.

Bejegyzését azzal zárta, hogy azért fellebbez az ítélet ellen, mert "a politikai vélemény szabad".

A miskolctapolcai barlangfürdő 2024. szeptember 6-án gyulladt ki, a tűz következtében az épület tetőszerkezete teljesen leégett, ám senki nem sérült meg.

(MTI)