Budapestre utazik pénteken Hadja Lahbib, az Európai Bizottság egyenlőségért felelős biztosa, aki kétnapos látogatása során az egyenlőségi politikákról tárgyal, és részt vesz a Budapest Pride felvonuláson - tájékoztatott a brüsszeli testület csütörtökön.
Az uniós bizottság tájékoztatása szerint (a mellesleg algériai származású) Lahbib másodszor utazik Budapestre, hogy az új magyar kormány és az újonnan megalakult parlament tagjaival, valamint a civil társadalom képviselőivel eszmét cseréljen az egyenlőségi politikákról, különösen a fogyatékosággal élők jogairól, a "szexuális kisebbségek közösségeiről", a "romák befogadásáról" és a "nemek közötti egyenlőségről".
Látogatása során az uniós biztos részt vesz a 2026-os Budapest Pride felvonuláson is - közölték.
(MTI nyomán)