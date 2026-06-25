Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 25. 13:15 ::

Budapestre jön az egyenlőségért felelős EU-biztos - nagyon érdekli a "romák befogadása", de a homárvonulást sem hagyja ki

Budapestre utazik pénteken Hadja Lahbib, az Európai Bizottság egyenlőségért felelős biztosa, aki kétnapos látogatása során az egyenlőségi politikákról tárgyal, és részt vesz a Budapest Pride felvonuláson - tájékoztatott a brüsszeli testület csütörtökön.

Az uniós bizottság tájékoztatása szerint (a mellesleg algériai származású) Lahbib másodszor utazik Budapestre, hogy az új magyar kormány és az újonnan megalakult parlament tagjaival, valamint a civil társadalom képviselőivel eszmét cseréljen az egyenlőségi politikákról, különösen a fogyatékosággal élők jogairól, a "szexuális kisebbségek közösségeiről", a "romák befogadásáról" és a "nemek közötti egyenlőségről".

Látogatása során az uniós biztos részt vesz a 2026-os Budapest Pride felvonuláson is - közölték.

(MTI nyomán)