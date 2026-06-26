Anyaország :: 2026. június 26. 22:08 ::

Benyújtotta a kormány az MFB-törvény módosítását

Benyújtotta a kormány a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt.-ről szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslatot pénteken.

A módosítás célja az európai uniós források hatékony felhasználásának biztosítása, valamint az MFB-ről szóló törvény és más jogszabályok egységes jogértelmezésének biztosítása.

A fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezése a fővárossal való együttműködés rendezése, a pozitív partneri együttműködés keretei megalkotása érdekében szükséges.

A javaslat értelmében az uniós forrásokból, valamint az ezek felhasználásáról szóló jogszabályok által meghatározott forrásokból finanszírozott programok esetében az MFB a pénzügyi lebonyolítás keretében történő devizakonverziót nem a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi szolgáltatás keretében végzi, ezért az uniós forrásközvetítéssel összefüggő feladatkörében szükséges a jelenleg a törvényben szereplő pénzügyi lebonyolítás értelmezését kiegészíteni a forrás kiutalása keretében a devizanemek közötti átváltással is.

Az MFB a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, ettől függetlenül a még nagyobb átláthatóság érdekében - bizottsági ajánlásra - a törvénymódosításba is bekerült az, hogy az MFB kizárólag olyan személy, illetve szervezet részére nyújthat hitelt, illetve kölcsönt, valamint vállalhat kezességet, garanciát, egyéb bankári kötelezettséget, amely átlátható szervezetnek minősül, továbbá a tényleges tulajdonos vagy tulajdonosok személye beazonosítható.

Jelenleg a törvény lehetőséget ad arra, hogy az MFB a központi költségvetés terhére egyedi (akár nem nyilvános) kormányhatározattal készfizető kezességet vállaljon. A módosítás kimondja, hogy az állam a központi költségvetés terhére a jövőben egyedi kormányhatározattal készfizető kezességet abban az esetben vállalhat, ha az adott ügylet vagy ügyletek nemzetgazdasági szempontból indokoltak, és a fejlesztési, beruházási célok más módon nem érhetők el, azzal, hogy a készfizető kezességvállalásról szóló határozatok nyilvánosak.

A módosítás értelmében az MFB-nek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott kockázatkezelési-kockázatvállalási bizottságot kell felállítania.

Ha az MFB közvetlenül vagy pénzügyi intézményeken keresztül hitelt vagy kölcsönt nyújt több ügyfélnek, kezességet vagy garanciát vállal, vagy kollektív befektetési alapokba fektet előre meghatározott feltételek mellett (program), közzé kell tennie az ennek indokaként szolgáló piaci hiányra, multiplikátor hatásra, szükségességre-arányosságra vonatkozó elemzését, valamint a program hatékonysága értékelésének módját és gyakoriságát.

Amennyiben az MFB közbeszerzési eljárást nem köteles lefolytatni, a pénzügyi közvetítőt vagy az alapkezelőt az MFB nyílt, nyilvános, az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot biztosító kiválasztási folyamat során választja majd ki. Az átláthatóság érdekében további új elem, hogy minden év június 15. napjáig könyvvizsgálót kell megbízni a szervezeti integritás megőrzésének, az összeférhetetlenség és a többes finanszírozás megelőzésének és a jogszabályi megfelelés folyamatszabályozásának biztosítására, valamint a pénzügyi közvetítők és alapkezelők díjazásának átláthatóságát biztosító folyamatainak vizsgálatával.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) létrehozásáról szóló uniós rendelet keretében, az Európai Unió Tanácsa végrehajtási határozatával jóváhagyott helyreállítási és rezilienciaépítési terv alapján biztosított forrásból megvalósított tőkeemelés összege csak az uniós rendelet szerinti céloknak megfelelő finanszírozásra lesz fordítható, a forrás felhasználására a kockázatvállalási-kockázatkezelési bizottság előzetes véleménye alapján kerülhet sor, továbbá az MFB az ilyen forrásból finanszírozott programok esetében minden esetben közzé kell tegye az ügyfél nevét és az ügylet összegét.

A törvény szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai esetében, kizárja például, a politikai vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók megbízását és a lobbitevékenységet végzőket is, a jogviszony megszűnését követő hat hónapig. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai csak a törvényben meghatározott, objektív okok alapján lesznek visszahívhatók tisztségükből.

A gazdaságfejlesztésért felelős miniszter lesz az állam nevében az MFB felett a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter, továbbá kikerülnek a törvényből az állami kamatkiegyenlítés lehetőségét biztosító rendelkezések.

Az MFB működésének átláthatósága érdekében kikerül a törvényből a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvényre való utalás, valamint a kormány határozata alapján végrehajtandó egyes feladatok is, ehhez kapcsolódóan pedig a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvényt is hatályon kívül helyezi a módosítás.

(MTI)