Anyaország :: 2026. június 27. 22:19 ::

IDEA: most is hárompárti parlamentet választanának, de még erősebb Tiszával és több évtizedes mélypontra süllyedő Fidesszel

Ugyan az elmúlt hetekben tovább csökkent a bizonytalan pártpreferenciával jellemezhető felnőttek száma, a pártok erőviszonyai a várakozásoknak megfelelően nem változtak az utóbbi egy hónapban. A felnőtt népesség döntő többsége továbbra is kormánypárti szavazó, miközben a Fidesz-KDNP támogatottsága több évtizedes mélypontján áll – ez derült ki az IDEA Intézet június közepén elvégzett, országosan reprezentatív felméréséből.

A hazai belpolitika továbbra is kifejezetten intenzív és eseménydús időszakát éli, és az elmúlt hetekben sokan voltak olyanok is, akik újonnan tudtak pártot választani maguknak. Májusról júniusra 3 százalékponttal csökkent a kérdésre nem tudom/nem válaszolók aránya (11%), és az újonnan megjelenő szimpatizánsok a fennálló erőviszonyoknak megfelelően oszlottak el a politikai paletta szereplői között – áll az elemzésben, amely szerint, ha június közepén parlamenti választásokra került volna sor Magyarországon, a felnőtt népesség 60 százaléka támogatta volna a regnáló kormánypártot, miközben a Fidesz-KNDP-re csak alig több mint egyötödük szavazott volna (21%). Egy esetleges júniusi választáson is hárompárti parlament jött volna létre. A Mi Hazánk jelenleg a teljes népesség és a biztos szavazó, pártot választani tudók között is eléri a parlamenti frakció alapításához szükséges 5 százalékos küszöböt.

A biztos szavazó, pártot választani tudók körére értelmezett adatok alapján egy esetleges júniusi választáson a szavazatok több mint kétharmadát szerezte volna meg Magyar Péter pártja (68%), miközben a Fidesz-KDNP-t csak a szavazók negyede (24%), a Mi Hazánk Mozgalmat pedig 5 százalékuk támogatta volna. Az eredmények azt mutatják, hogy a Tisza kormányzásának első hetei nem okoztak csalódást a párt támogatóinak.

Sőt, ha újra parlamenti választásokra kerülne sor, a jelenlegi kormánypárt nagy valószínűséggel még a tavaszinál is dominánsabb győzelmet aratna az ellenzéki pártok felett.

(Magyar Hang)