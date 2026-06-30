Anyaország :: 2026. június 30. 09:12 ::

Hálapénz elfogadása miatt gyanúsítottként hallgatták ki a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet egyik orvosát

Gyanúsítottként hallgatták ki az egyik szolnoki kórház orvosát, akit tetten értek, miközben hálapénzt fogadott el egyik betegétől hétfőn; gyanúsítottként felel tettéért a beteg is - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden az MTI-vel.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzése alapján a vármegyei rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya nyomozást rendelt el vesztegetés bűncselekmény elkövetése miatt - írták a közleményben a kórház megnevezése nélkül.

"A megalapozott gyanú szerint az egyik szolnoki kórház orvosa 2026. június 29-én délelőtt egy ellátottól, az egészségügyi szolgáltatás elvégzéséért pénzt vett át és fogadott el. Az orvost gyanúsítottként hallgatták ki" - közölték.

Ugyancsak gyanúsítottként felel tettéért az az ellátott, aki az egészségügyi szolgáltatás elvégzését követően jogtalan előnyt biztosított az orvosnak - tették hozzá.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet hétfőn az MTI kérdésére válaszolva azt írta: aznap rendőri intézkedés történt a kardiológiai osztály egy orvosával szemben, egyben közölték, hogy a kórházban folyó kardiológiai ellátás biztosított. A nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal - hangsúlyozták.