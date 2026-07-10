Anyaország :: 2026. július 10. 15:55 ::

Novák: sem szerelem-, sem érdekházasság nincs a Fidesz és a Mi Hazánk közt

Hiába kötelezi a Tisza törvényben, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk közösen, egyetértésben terjesszen elő két személyi javaslatot, az állambiztonsági múlt megítélésében sok különbség van - világított rá Novák Előd.



Fotó: Tövissi Bence / Index

Sajnos még az Orbán-kormánynak is tagja lehetett a D-209-es fedőnevű Medgyessy Péter egykori kollégája, egy szintén III/II-es ügynök, Martonyi János, illetve a fideszes kormányzat oszlopos tagjává válhatott az ugyanúgy III/II-es Tasnádi László rendészeti államtitkár, és még mondhatnánk példákat, részleteket azonban kevésbé ismerünk, mert a Fidesz is titkosította, ezért egyeseket akár még mindig zsarolhatnak a múltjukkal, így ez nemzetbiztonsági kockázat is. Ilyen zsarolható személy lehetett a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézetet vezetője is, Horváth József, aki egykor III/III-as ügynök volt, tehát a magyar szuverenitás védelmezését abszurd módon pont a szovjet időkben sikerült a belügynél elkezdenie, és az egykori spicliből nemrég állami vezető lehetett a Fidesz döntése nyomán - írja a Mi Hazánk alelnöke.