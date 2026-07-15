Anyaország :: 2026. július 15. 15:33 ::

Újabb poszt-fideszes párt születhet a Tisza után: az űrispán asszony felemelte a zászlót

Eldöntöttük, hogy újra erős politikai közösséget építünk – üzente Ferencz Orsolya, aki már a választási vereség éles kritikát fogalmazott meg a Fidesszel szemben.



Fotó: Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images

– Az elmúlt napok eseményei világosan megmutatták, hogy az érdemi megújulást elmulasztó egykori kormányoldal jelen helyzetében már nem tud elég erőt felmutatni ahhoz, hogy integrálja és képviselje azokat a milliókat, akik továbbra is hisznek egy polgári Magyarország eszményében – így kezdte szerdai Facebook-bejegyzését Ferencz Orsolya volt fideszes országgyűlési képviselő, egykori űrbiztos, aki már április 12-én, a Fidesz választási veresége estéjén éles hangú beszédben sorolta fel, kinek és minek tudható be a történelmi választási vereség. Később pedig a 24.hu-nak adott interjúban két minisztert is – Nagy Mártont és Lázár Jánost – súlyos kritikával illetett.

A volt képviselő azt írta:

szeretnénk, ha azok, akik ma egyedül érzik magukat, akiknek a hangja ma gyenge, tudnák, hogy sokan állunk készen arra, hogy újra egybegyűjtsük és erőssé tegyük a magyar jobboldalt. Ennek a munkának azonban az erkölcs és a polgári Magyarország eszmeiségének talapzatán kell állnia.

Mint írta, a polgári Magyarország egymás tiszteletére, a jog uralmára, a munka becsületére, a tudás elismerésére épül. Nem egyik vagy másik politikus, hanem értékek állnak az origójában.

– A polgári Magyarországnak most gyenge a hangja. Gyenge, mert a korábbi és a jelenlegi kormánypártban egyaránt uralkodóvá vált az a gondolkodásmód, amely szerint a nyers erő, az elvtelen hatalomtechnika számít és nem az örök értékek. Más politikai erő pedig kísérletet sem tett arra, hogy megszólítsa azokat a szavazókat, akik az elmúlt évtizedekben egy polgári Magyarország megteremtésében reménykedtek – írta.

Szerinte a Tisza szavazói közül most sokan joggal csalódottak, mert a kormányváltás nem társadalmi megbékélést, nem szakmai alapokon álló konszolidált, nyugodt kormányzást hozott az ország számára. Úgy véli, a főszerepet továbbra is az indulatok felkorbácsolása, a politikai show, az eltérő vélemények semmibe vétele, a forradalmi logika jellemzi. Sokan pont ezen jelenségek megszüntetését várták az új parlamenti többségtől – fűzte hozzá.

Kiemelte:

sokan vagyunk, akik úgy véljük, meg kell haladjuk a jelenlegi pártpolitikai kereteket ahhoz, hogy erős és hiteles eszmei otthont építhessünk mindenkinek, akik hisznek közös értékeinkben.

Úgy látja, a polgári, nemzeti értékeket valló embereknek most össze kell fogniuk, meg kell szervezniük értékközösségüket. „Nem várhatunk tovább!” – közölte.

Végül hozzátette:

sokan fogalmazták meg az elmúlt időszakban, hogy együtt kezdjünk hozzá a polgári Magyarország közéleti otthonának felépítéséhez. Eldöntöttük, hogy újra erős politikai közösséget építünk. Ez a történet most nem a Fideszről vagy a Tiszáról kell szóljon, hanem arról, milyen Magyarországon szeretnénk élni? Ebben a munkában részt vehet minden hazáját szerető, tisztességes magyar ember.

Bejegyzését Navracsics Tibor, az Orbán-kormányok volt minisztere is megosztotta.

Török Gábor szerint megkezdődhet a Fidesz bomlása

A politikai elemző ugyancsak a Facebookon reagált Ferencz Orsolya szavaira. Török Gábor azt írta:

Úgy néz ki, hogy megkezdődik a Fidesz formális bomlása is. Hogy mikor volt utoljára olyanra példa, hogy a Fideszből távozók más pártot (politikai szervezetet) hoznak létre? Nem emlékszem ilyenre. Leginkább az 1993-as kilépők esete lehet példa, de ott Fodor Gábor és társai az SZDSZ-hez csatlakoztak.

Szerinte nagy kérdés, hogy hányan követik a pártból Ferencz Orsolyát, Navracsics Tibort és társait. Különösen, hogy a parlamenti frakciót érinti-e a bomlás, illetve, hogy ismert jobboldaliak (politikusok, véleményvezérek) csatlakoznak-e – tette hozzá.

(24 nyomán)