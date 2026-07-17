Anyaország :: 2026. július 17. 12:36 ::

Vitézy: 200 milliárdos többletköltséget jelent, hogy Lázár Mészáros Lőrincéket választotta tavaly májusban

A minisztériuma átvilágítása során – egy eltitkolt 250 milliárdos sztrádakoncessziós díjtétel kiderülése után – újabb súlyos ügyre bukkant Vitézy Dávid közlekedési miniszter, amit csak úgy titulált, mint elődje, Lázár János búcsúajándéka Mészáros Lőrinc és Szijj László társasága számára, írja a 24.



Fotó: Katona Tibor / Metropol

„2026 őszén lejárt az M6-os autópálya Budapest–Dunaújváros közötti szakaszának és az ahhoz kapcsolódó M8-as gyorsforgalmi útnak a korábbi koncessziós szerződése. El kellett dönteni, hogy a továbbiakban ki üzemeltesse ezt az 59 kilométeres útszakaszt” – kezdte Vitézy.

Szerinte ez a három lehetőség állt Lázárék előtt:

A jelenlegi üzemeltető, az M6 Duna Koncessziós Zrt. folytathatja a munkát évi bruttó 3,8 milliárd forintért.

⁠Az állami Magyar Közút Nonprofit Zrt. veszi át az üzemeltetést új, saját eszközöket beszerezve évi bruttó 4,5 milliárd forintért.

⁠Vagy a Mészáros Lőrinc és Szíjj László tulajdonában lévő autópálya-koncessziós cég, az MKIF Zrt. kapja meg a feladatot évi bruttó 12,5 milliárd forintért.

„Nos, mindenki sejtheti, hogy döntött Lázár János 2025 májusában, alig egy évvel a választások előtt. A háromszor drágább ajánlatot adó Mészáros-Szíjj autópálya-koncesszort, az MKIF-et választotta. Mindezt úgy, hogy érdemben nem is vizsgálták meg az olcsóbb alternatívákat. Mivel a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz kötődő MKIF koncessziós szerződése 2057-ig tart, ez a döntés közel 200 milliárd forintos többletterhet jelentene a magyar államnak, vagyis végső soron a magyar adófizetőknek” – írta Vitézy, aki elfogadhatatlannak nevezte, hogy közpénzből ilyen döntések szülessenek, ezért azonnal és teljes körű szerződéses és büntetőjogi felülvizsgálatot rendelt el az elmúlt hetekben, beleértve az érintett szerződéseket és az opció lehívásának körülményeit is.