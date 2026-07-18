Anyaország :: 2026. július 18. 20:33 ::

Europion: a Fidesz és a Tisza támogatottsága is csökkent - egyedül a Mi Hazánk erősödött

Az Europion júliusi felmérése szerint tovább csökkent a Fidesz támogatottsága: a teljes népesség körében már csak 20 százalékon áll, miközben a Tisza 50 százalékkal továbbra is toronymagasan vezet. A kutatás szerint a Fidesztől elsősorban a bizonytalanok, kisebb részben a Mi Hazánk felé vándoroltak a szavazók, miközben a párt nélküli választók aránya is emelkedett. A politikusok népszerűségi listáját továbbra is Magyar Péter vezeti, a válaszadók kétharmada pedig úgy látja, hogy az ország jó irányba halad.

Az Europion júliusi közvélemény-kutatása szerint tovább gyengült a Fidesz támogatottsága: a párt egy hónap alatt 5 százalékpontot veszített, így a teljes népesség körében már csak 20 százalékon áll. A pártválasztók között 24, a biztos szavazóknál pedig 25 százalékos támogatottságot mértek.

A Tisza a teljes népesség körében 50 százalékon áll, ami 2 százalékpontos csökkenés júniushoz képest, ugyanakkor a pártválasztók (61 százalék) és a biztos pártválasztók (64 százalék) körében változatlan maradt a támogatottsága.

A Mi Hazánk erősített

A közvélemény-kutató szerint a Fidesz–KDNP visszaeséséből kisebb mértékben a Mi Hazánk, nagyobb arányban pedig a bizonytalanok profitáltak. A Mi Hazánk támogatottsága a teljes népesség körében 7-ről 8 százalékra nőtt, a pártválasztóknál 10, a biztos szavazóknál pedig 8 százalékra emelkedett.

A bizonytalanok aránya is nőtt: míg júniusban a válaszadók 14 százaléka nem tudott vagy nem akart pártot választani, ez júliusra 17 százalékra emelkedett. A kutatás szerint ez összefügghet azzal, hogy a kormányváltást követő fokozott politikai érdeklődés kezd alábbhagyni.

Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes a legnépszerűbbek

A politikusok népszerűségi listáját továbbra is Magyar Péter vezeti 55 százalékos támogatottsággal. Ez a támogatottsági szint pontosan megfelel a júniusi értéknek, de 4%-kal elmarad a májusban mért 59%-os szinttől. Mögötte Forsthoffer Ágnes házelnök következik 50 százalékkal, míg Kapitány István, Vitézy Dávid és Orbán Anita szintén a népszerű politikusok közé tartoznak.

Az ellenzéki oldalon Orbán Viktor egyszerre a legnépszerűbb és a legelutasítottabb politikus: 31 százalék támogatja, míg 57 százalék elutasítja. Sulyok Tamás exelnök támogatottsága 24 százalék, elutasítottsága pedig 52 százalék.

A felmérés a közhangulatot is vizsgálta: a megkérdezettek kétharmada szerint jó irányba haladnak a dolgok az országban, míg egyharmaduk inkább rossz irányúnak látja a folyamatokat.

(Index nyomán)