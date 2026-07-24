Anyaország :: 2026. július 24. 10:14 ::

A BYD szerint nem tartottak hatósági ellenőrzést a szegedi gyárukban

Kedden a South China Morning Post értesülése szerint hatósági ellenőrzést tartottak a BYD szegedi gyárában, amely során a munkások tartózkodási engedélyeit, társadalombiztosítási iratait és munkaszerződéseit vizsgálták.

A BYD a Világgazdaság kérdésére válaszolva pénteken valótlannak nevezte az értesülést.

– A szegedi BYD-gyár építkezésén nem történt hatósági razzia, és nem került sor a munkavállalók ilyen jellegű ellenőrzésére sem. A rendelkezésünkre álló információk alapján a hivatkozott beszámoló állítása nem felel meg a valóságnak – írta a kínai vállalat.

Magyar Péter hétfőn a parlamentben arról beszélt, hogy megvizsgálják a szegedi gyárhoz kapcsolódó összes döntést.

Szerdán a parlament nemzetbiztonsági bizottsága foglalkozott azzal, hogy Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter a BYD nemzetközi felügyelőbizottságában vállalt munkát.

A BYD szegedi gyára a kínai autógyártó európai terjeszkedésének egyik legfontosabb beruházása. A projektet a korábbi kormány jelentős állami támogatásokkal és infrastruktúra-fejlesztésekkel segítette, miközben a vállalat magyarországi működését korábban munkaügyi és környezetvédelmi vizsgálatok is érintették.

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