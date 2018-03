Olvasói levelek :: 2018. március 27. 12:31 ::

Olvasó: Kész Zoltán, az USA liberális embere Veszprémben

Kész Zoltán 2015-ben egy időközi választáson győzött Veszprémben. Akkor a fideszes Némedi Lajost és a jobbikos dr. Varga-Damm Andreát győzte le. A függetlennek mondott Kész Zoltán függetlenségét jelezte, hogy beállt mögé az MSZ(M)P, a DK, az Együtt, a PM, a Magyar Liberális Párt, a Moma és a Veszprémi Lokálpatrióták Közössége is. Ez már mutatja, hogy egyértelműen a baloldal jelöltje volt. 2004-ben még a Fideszhez is közel került, de a túlcsurgó liberalizmusa valószínűleg még ott is kiütötte a biztosítékot, ezért szépen eltűnt abból a körből. Innen már egyenes út vezetett a balliberális oldalhoz. Ha ló nincs, jó a szamár is.

A parlamenti tevékenysége nem hagyott nagy nyomot az itt élők lelkében. Kész Zoltán liberális, ez tény, nem vitatható. De természetesen ennek is megvan az oka. Ő magát nyíltan ultraliberális, szabadpiaci fundamentalistának vallja, az amerikai CATO Intézethez fűzik szoros kapcsolatok. De mi is ez a Cato Intézet? És ki van mögötte? Természetesen Soros, és a választott nép más tagjai...

A Cato Intézet egyik elképzelése, hogy „szabad, nyitott és liberális elveken alapuló civil társadalmat hozzunk létre.” Szabad és nyitott, vagyis feketékkel, muszlimokkal kevert európai népességet hozzanak létre a keresztény Európában. Kész Zoltán ennek a tervnek az egyik apró láncszeme, személyével eggyel nőtt azok száma a parlamentben, akik szemrebbenés nélkül a magyarság ellen szavaznak, ha a gazda úgy kívánja. A Facebook-oldalán még mindig kint van a Cato Intézetnél tartott előadása során készült kép:

A másik képen egy rövid bemutatása látható, amely kiemeli, hogy Kész Zoltán a Szabad Piac Alapítvánnyal közösen harcol a nacionalizmus és a rasszizmus ellen, amely Magyaországon növekszik. Meglepett volna, ha az elszakított magyar testvéreinkért küzdene...

A Szabad Piac Alapítvány célja, hogy képviselje, hirdesse, megvédje Magyarországon a szabadpiaci értékeket, eszméket az alábbiak szerint:

• A klasszikus liberális értékek közvetítése (egyéni szabadság és felelősség, joguralom, jogbiztonság, alkotmányosan vagy törvényileg korlátozott kormányzati hatalom), társadalmi tolerancia erősítése

• A szabadpiaci eszmék, az önálló gazdasági szereplők versenyén alapuló, sokszínű társadalom hirdetése

• A magántulajdon és a magántulajdonos védelme

• A rasszizmus elleni fellépés

• Erősíteni az egyéni szabadságjogokat, a politikai és társadalmi folyamatok átláthatóságát, alkotmányosságát

• Szabadelvű civil szervezetként az állami szervek, hivatalok, intézmények és politikák kontrollja, ily módon is erősítve a törvénytisztelő polgár szerepét

• A kereskedelem szabadságának védelme, a protekcionista és nacionalista gazdaságpolitikával szemben

• Baráti kapcsolatok, együttműködő viszony kialakítása más országok, de elsősorban a közép-európai térség hasonlóan szabadságpárti szervezeteivel, intézményeivel, eszméink hathatósabb képviselete céljából

Az alapítvány és a Cato Intézet céljai közül hiányoznak azok a célok, amelyek segítségével egy nemzet, nemzettudat fenntartható, valamint a kereszténység védelmezése. Ők pont azért vannak, hogy a nemzettudatot és a nemzeteket megszüntessék.

Hamarosan választunk, mielőbb takarítsuk ki a Nemzet Templomát ilyen oda nem illő parazitáktól!

Veszprémi Hazafi