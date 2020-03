Olvasói levelek :: 2020. március 22. 13:45 ::

Olvasó: a plázák mint tökéletes gócpontok

Egy olyan helyzetre szeretném felhívni a figyelmüket, ami rengeteg ember szerint kiemelten felháborító, közösségi oldalakon több tízezres nagyságrendben adnak ennek hangot. Arról van szó, hogy egyes plázák (mint pl. a Westend) egyenesen olyan alkalmazásokat hoztak létre, amik díjazzák a minden nap oda betérő embereket, és több ezer forint értékű, bármelyik boltban feltétel nélkül levásárolható kártyákat adnak mindenkinek (ez olyan, mintha készpénzt kapnának).

Az alkalmazás figyeli, hogy minden nap minden szintet meglátogasson az ember. Gyakorlatilag naponta a teljes plázát be kell járni az alkalmazásban elérhető ajándékokért és a több ezer forintot érő ajándékkártyákért, amik nem sorsolás útján, hanem automatikusan járnak mindenkinek egy bizonyos pálzában eltöltött idő után! Ennél csalogatóbb és jobb gócpontokat a vírus terjedésére már létre sem lehetne hozni!

A plázák a jelenlegi extra csalogató kampányaikon kívül is rendkívüli mértékben vonzzák össze naponta az embereket a nem létfontosságú dolgok vásárlására, ezzel a vírus terjedését szabadon biztosítva. A plázákban mindenki zárt térben tölthet el akár egy egész napot is, a fiataloknak sincs is ennél csábítóbb dolog, mint hogy ezeken a helyeken jöjjenek össze.

A plázák olyanok, mint egy egész napos, korlátlan létszámú, zárt terű rendezvények helyszínei, amit ráadásul minden nap ingyen látogathatnak az emberek, sőt jelenleg még ajándékokat, vagy anyagi juttatásokat is kapnak érte az oda látogatók. A plázákban minden feltétel adott, amire csak szükség lehet korlátlan létszámnak, az egész napos zárt térben tartózkodáshoz. Van ingyen wifi, WC, nem esik az eső, és mindig az évszaknak megfelelően kellemes hőmérsékletet biztosítanak. Az említett mindennapos látogatásokért cserébe nyújtott és bárki számára elérhető ajándékokról és levásárolható ajándékkártyákról már nem is beszélve. De nyilván meg is fogják tenni ezeket a dolgokat később is a plázák, megtehetik, hogy minél több embert vonzanak zárt térbe, mivel nyitva lehetnek.

Nyilvánvalóan, amíg nyitva lehetnek, addig meg is fogják tenni, mivel első számú érdekük a minél nagyobb forgalom, kiemelten nagy veszélyhelyzetbe hozva ezzel mindenkit, és kiemelten nagy csábítást adva ezzel minden korosztálynak, hogy látogasson el hosszú időre, emberek tömege közé egy zárt légtérbe. A nem létfontosságú üzleteket szintén rengeteg ember szerint már rég be kellett volna zárni, de ezek között is elsőként a legveszélyesebb helyszíneket, azaz a plázákat!

Nagyon fontos lenne ez, mert egyáltalán nem állunk olyan jól ebben a vírus helyzetben, mint ahogy sokan gondolják. Átléptük a regisztrált 100 fertőzöttet (már a 130-at is - a szerk.), ami arányaiban már rendkívül rossznak számít! A 100 fős megbetegedés a 10 milliós Magyarországon arányaiban olyan, mint amikor a 60 milliós Olaszországban már 600 fertőzött volt! És akkor Kínáról már nem is beszélve, az ottani népességaránnyal számolva pedig jelenleg olyan a helyzet Magyarországon, mint amikor Kínában már 14 000 megbetegedés volt!

Ezért az a véleménye a közösségi oldalakon is láthatóan rengeteg embernek, hogy a nem létfontosságú intézményeket, ezek között is a legveszélyesebbeket, vagyis a plázákat, már régen be kellett volna zárni úgy, ahogy ezt sok más ország is már régen megtette! Fel kell ismerni, hogy rendkívül veszélyes a vírushelyzet, így nem szabadna lehetőséget sem adni, hogy plázákban töltsék szabadidejük nagy részét a fiatalok és a többi korosztály. Meg kell ezt tenni a rendkívül rossz népességarány-megbetegedéseink miatt, továbbá azért is, mivel látható, hogy sajnos halálozási mutatókban is nagyon rossz helyen leszünk. A 100 megbetegedésből már 4 halálos áldozat lett Magyarországon, szemben például a Csehországgal, akik 1000 megbetegedésnél járnak, és nem halt bele náluk még a vírusba senki a hivatalos adatok alapján! De nézhetjük Finnországot és Izlandot is, a két országban összesen szintén közel 1000 megbetegedés van, és egy halálos áldozat sem volt még náluk!