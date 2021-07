Olvasói levelek :: 2021. július 24. 11:36 ::

Szóváltás esetén alkalmazható taktikák

Hírportálunkon megjelent videóval kapcsolatban tenném meg az észrevételeimet, amely a hasonló esetekben szolgálja a konfliktuskezelést.

Bár a videó nagyon rövid, mindösszesen tíz másodperc, ha megvizsgáljuk, akkor levonhatunk belőle olyan következtetéseket, amik segíteni fognak bennünket abban az esetben, ha elfogy a felebaráti szeretet a felekből.

Láthatjuk a filmen a két civakodó fél közti különböző viselkedésmintákat. Talán érdemes egy picit itt elidőzni, mert sokatmondóak a történések szempontjából. Láthatjuk a sértett felet, a börtönőr urat, aki teljes inkompetenciáról tesz tanúbizonyságot a fizikai sportteljesítmények tekintetében.

Másfelől a cigányt, aki meglehetős vehemenciával veti bele magát a küzdelembe.

A viselkedésbeli és testalkatbeli eltéréseket is az eltérő tesztoszteronszintben kell élettani oldalról keresni, természetesen a hozott és szerzett viselkedésmintákat is tekintetbe kell venni ez esetben. A cigányra nézve egy alig gyakorlott pékinasnak is feltűnik: testalkata a testépítő szereknek köszönhető. Nem kell ezeket tőle elirigyelni, mert az életmód, ami ehhez társul, nem igazán kedvez a hosszú életnek, és egyébként az utódnemzést sem segíti elő, ha a mesterséges tesztoszteronbevitellel leáll az illető, mert a saját termelés ezen a módon a beszerzett anyagmennyiség függvényében meglepően hamar tud leállni.

Nézzük most az események sorát: nyilván előzetes szóváltást követően a cigány nekiesik az áldozatának. Teszi ezt mindenfajta védelem nélkül (kettős fedezék stb.). A támadási mélység kissé eltúlzott, ezért pozícióba érkezéskor már nem jó az ütőtáv, a használt ütés mellémegy.

A kezdőrúgás:



A képernyőképek forrása: YouTube

Az érkezés pillanata:

A túlsodródott pozíció:

jól látható, hogy innét semmiféle komolyan vehető akció nem indítható, sőt, mivel egyensúlyvesztett helyzetbe hozta saját magát, már egy sima előrelépés is leterítené a földre. Ott persze már rögtön lehetne is bántani, mert kényelmesen meg lehet rugdalni a földön fekvő lényt.

Itt a börtönőr passzív szemlélő (persze azért paskolgatják). Tulajdonképpen a rossz válaszreakciója miatt maradhatott állva (mint ahogy végig így volt), az ork számításával ellentétben nem lépett hátra (azt sem tudja, fiú vagy lány).

A harmadik másodpercben a cigány nagyon viccesen lehajol (szabadfogású birkózó módjára, azok igen örülnének amúgy neki), itt lenne az idő szájba rúgni, de persze emberünk ehhez nagyon is messze áll tőle (a cigánytól, de egyébként is). El lehetne a támasztó kezét is törni, de ehhez gyakorlat kell.

Íme a jelenet:

Nem szeretnék végigmenni minden képkockán, mert ennyiből is jól látható: a kigyúrt cigány kutyaütő, de sajnos az előzetesen a helyes életvitelre, a társadalomba visszailleszkedésre (soha nem volt tagja), hasznos időtöltésekre nevelni hivatott személy sem tudja a társadalmi elvárásokat maradéktalanul kielégíteni. A saját testi épségét, életét sem tudja hatékonyan védeni.

Lássuk, mit is lehetett volna tenni mindjárt az elején:

Az elkövetés helyszínén nemcsak az ork, de az orkné is jelen volt, ezért bár elsőre sokak számára furcsán hathat, de őt kellett volna lefektetni. Nem kell rosszra gondolni, egy sima állastól biztosan pihenni tért volna. Jobb esetben el lehet törni a lábát, attól ordítani fog, a cigány figyelmét így biztosan sikerül elterelni, és láttam már valakit, aki hallott egy pékről, aki ezt alkalmazta teljes sikerrel. A harci kedv is azonnal lohad, majd átvált picsogásba. Ha van maradék kedv, azt meleg hangú rábeszéléssel és néhány jól megválasztott ütéssel, ha lefeküdt, akkor rúgással is lehet tovább lohasztani. Ez egy kész, működő recept, igen hamar el lehet készülni vele.

Ha nem a fentieket választjuk, akkor sajnos hosszabb rábeszélésre van szükség (ez sem kell tovább tartson, mint fél perc). Sajnos itt viszont hosszú évek munkájával kell felkészülni arra a harminc másodpercre.

Legjobb, ha valamilyen lokomotoros gyakorlattal kezdünk (futás, úszás, kerékpározás, esetleg nordic walking), mert hatékonyabban tudunk menekülni, mint felkészületlenül, ha más lehetőség nem mutatkozik. Az edzésmunkához feltétlenül kérjük szakemberek segítségét, ha pénzbe kerül, akkor is. Láthatjuk, hogy a gyúrás mint program a cigányt is csak egy újabb letartóztatáshoz segítette hozzá.

Szokjunk hozzá a gondolathoz: hosszasan kell tréningezni, ha kielégítő eredményeket akarunk elérni. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg róla: nem szükséges azokat a képességeket fejleszteni, amik a kor előrehaladtával amúgy is megszűnnek (fej feletti rúgások stb.).

Rglvs Gy

(A szerző olvasónk.)