2021. szeptember 29.

Olvasói ellenvélemény Vérnyúl egyes megállapításai kapcsán

Üdvözletem, Kurucok!

Örömmel láttam, hogy publikáltátok Vérnyúl irományát, hiszen mindenki tapasztalhatta, hogy nagy bajban vagyunk, és ezt a helyzetet csupán összefogással orvosolhatjuk. Jómagam is a téma kutatója vagyok. Bevallom, eleinte nem érdekelt a vakcina, hiszen az öregek és betegek beoltása (ahogy eredetileg tervezték) nem feltétlenül hülyeség. Hadd oltakozzanak, mondtam én akkor.

Nálam a biztosítékot az verte ki, amikor cionista uraink a gyerekeket és a fiatalokat is oltani kezdték - egészen pontosan az ominózus "Sikk lett az oltakozás a fiatalok körében" kijelentés elhangzásakor. Ekkor fogtam neki kutatni (orvosi szakértelmemet latba vetve) a vakcinát. Eddig kb. 80 igényes angol nyelvű tanulmányt sikerült összegyűjtenem és rendszereznem, mely tanulmányok számos ponton cáfolják Vérnyúl veretes állításait. Nem szeretnék rossz szándékot feltételezni, de kicsit úgy tűnik, mintha ő is az Ázsiába szakadt úriemberhez hasonlóan hazabeszélne.

Lássuk hát, miben nem értünk egyet:

Ad1. Vérnyúl azt álltja, hogy a PEG (Polyethylene Glycol) teljesen veszélytelen. A IV/2. tanulmány szerint a PEG anafilaxist okozhat, a IV/3. szerint pedig aktiválhatja a komplementrendszert. Ez korántsem veszélytelen.

Ad2. Vérnyúl szerint a vakcinában nem lehet grafén oxid (GO). Erre valóban nincs semmi bizonyíték, ám amennyiben rákeresünk a "Graphene Oxide Nanosheets" frázisra, láthatjuk, hogy a dolognak hatalmas irodalma van. A GO nanolapocskákat igenis lehet vakcinákban használni, ahol a hatóanyag sejtekbe történő bejutását segítik elő. Ez a tény önmagában nem bizonyító erejű, ám valljuk be, eléggé gyanús.

Ad3. Az, hogy az mRNS technológia biztonságos vagy sem nem kérdés. A III. és IV. fejezetekből kiderül, hogy a vakcina se nem biztonságos, se nem hasznos. A technológiáról tehát már most kijelenthetjük, hogy megbukott - legalábbis jelenlegi formájában.

Ad4. Az sem igaz, hogy a vakcina az izomban marad, ahogy az a IV/1 tanulmányból kiderül. Való igaz, hogy csupán egy kis része "szökik ki" az izomból, ám azt jelenleg senki nem mondhatja meg biztosan, hogy mennyi az annyi - azaz mekkora az a mennyiség, ami a májban, a lépben, a mellékvesében, vagy a petefészekben kárt tehet.

Ad5. Való igaz, hogy az mRNS pár óra alatt lebomlik, ám tekintve, hogy a sejt szintjén végbemenő reakciók ennél sokkal rövidebb idő alatt zajlanak le, ez az érv semmissé válik. A X/5. tanulmány számos hipotézist vázol fel, melyek alapján ez a mesterséges mRNS akár a DNS-ben is nem kívnát (és jelenleg felmérhetetlen kockázatú) elváltozást okozhat.

AD6. Az orvosi etika világosan kimondja, hogy ilyen szintű kísérletezés nem megengedett: Primum non nocere elv. Pláne akkor, ha létezik hagyományos, paleatv gyógymód is, amint azt (a teljesség igénye nélkü) a VIII. fejezetben taglalom.

AD7. A tapasztalt mellékhatások már most jóval meghaladják a Vérnyúl által felvázolt szintet, amint az a II., IV. fejezetben található tanulmányokból, valamint a VAERS és Yellow Card (IV/13) rendszerek által közzétett eredményekből is világosan látszik. És akkor még nem is beszéltünk az ADE (Antibody Dependent Enhancement) lehetőségéről (I. fejezet).

AD8. Az mRNS valóban nem okozhat szívizomgyulladást, ám a tüskefehérje, mely önmagában egy toxin, igen, amint ezt a IX. fejezetben található tanulmányok felvázolják. Abba meg inkább bele sem mennék, hogy a myocarditis/perycarditis/endocardytis mennyire veszélyes folyamatoknak lehet a melegágya. Ezt bagatellizálni botrányos dilettantizmus.

AD9. Azt, hogy az oltás veszélyes-e a terhes nőkre, még nem tudjuk biztosan, ahogy a IV/8 tanulmányban maga a gyártó is bevallja (akkor meg mi a fenének oltják őket?!). Hogy a petefészekbe eljuthat a vakcina, azt a már említett IV/1 tanulmány is alátámasztja; a IX/3 tanulmány pedig arra enged következtetni, hogy a tüskefehérje igenis bejuthat az agyba.

AD10. Hogy ki lesz rákos és ki nem azt elsősorban az immunrendszer elégséges vagy elégtelen mivolta dönti el. A X/5. tanulmány számos szcenáriót vázol fel ezzel kapcsolatban; a IX/2. tanulmány pedig arra mutat rá, hogy az S protein bizonyos tumorgátlókra hatással lehet. Hogy ebből konkrétan mi igaz, azt persze csak idővel tudhatjuk meg. Ahogy én szoktam közérthetően mondani - ez olyan, mint az orosz rulett, épp csak most húzod meg a ravaszt, de 5-10 év múlva derül csak ki, hogy volt-e töltény a tárban... Pont ettől olyan borzasztó az egész!

AD11. A gyűjteményem nem véletlenül kezdődik az ADE tematikájával. Amennyiben ez valóra válik, márpedig a III/1.,2.,3. kutatásokból ez látszik, az oltottak (és lehet, hogy nem csak ők, hanem mindenki) gyakorlatilag vakcinafüggővé válik, amint erre I/1. pontban Geert Vanden Bossche is rámutat. Mit is mondtak egy éve a "konteós idióták"? Hát igen...

Ezek lennének azok a pontok, amelyekben nem értek egyet Vérnyúllal. Örömmel tapasztalom viszont, hogy legalább a legfontosabb kérdésben, a gyermekek és fiatalok oltásának teljesen felesleges és nyugodtan mondhatjuk, népirtó mivoltában megegyezik a véleményünk. Amint arra a II/1. tanulmány rámutat, a 12-15 éves korosztályban a vakcinák által előidézett szívproblémák hatszoros, a 16-17 éves korosztályban pedig három és félszeres kockázatot jelentenek a Covid által kiváltott esetleges problémákkal összevetve. És akkor a többi betegségről és nem várt jelenségről még nem is beszéltünk! A II/3. tanulmány szerint a Coviddal fertőzött gyerekek és fiatalok 99.995 százaléka túléli a vírust. A II/6.,7. tanulmányok szerint még ez a rendkívül csekély szám is erősen eltúlzott.

Véleményem szerint jelenleg a gyermekek és fiatalok beoltásának mielőbbi leállítására vagy legalább lassítására kéne minden normálisan gondolkodó, épelméjű embernek összpontosítania. Hogy mi nem annyira fiatalok mit tegyünk, arra én egy Cromwellre hajazó idézettel felelnék: Tartsd szárazon az Ivermectint (Lásd: VIII/2.,3.,4.,5.), a D és C vitamint, a cinket és bízz Istenben, no meg a természetesen szerzett immunitásodban, mely messze meghaladja bármely vakcina hatékonyságát (lásd: V. fejezet).

Ezúton kérem a szerkesztőséget, hogy a méltányosság jegyében az én írásomat is publikálják. Sajnos idő hiányában nem áll módomban lefordítani a tanulmányokat, így a külföldiül nem tudó olvasók sajnos továbbra is sötétben kénytelenek tapogatózni, hacsak valaki magára nem veszi ezt a feladatot.

Tisztelettel,

P & S