A 109-es DB 605 motorjának teljesítményfokozó rendszere a háború végén: az MW-50 rendszer és alkalmazása

A német repülőgépmotor-gyártók számos technikai fejlesztést alkalmaztak a teljesítmény növelésére. A legjelentősebb gyártó a 109-es motorjait gyártó Daimler-Benz volt, aminek a legnagyobb számban gyártott motorja a DB 605 volt. 1942-től kezdve ez a típus hajtotta a Messerschmitt 109-es vadászgépeket. A cikk ennek a motornak a háború végén alkalmazott fejlesztéseiről szól.

Az alapmotor: a DB 605 A

A Luftwaffe legfontosabb repülőgépmotorja a DB 605 volt. Ez hajtotta a Messerschmitt 109 vadászrepülőgépeket 1942-től kezdve. A típus egy 12 hengeres, fordított-V hengerelrendezésű motor volt.



DB 605

Az egyik fejlesztés a nagyobb lökettérfogat volt. A furatot 150 mm-ről 154 mm-re növelték. Így úgy nőtt a lökettérfogat, hogy a motor külső dimenziói nem nőttek. Ez fontos szempont volt az alkalmazás tekintetében.

A DB 605 emellett alkalmazta a szelepösszenyitást. Ez azt jelentette, hogy a szívó- és a kipufogószelepek egyszerre voltak nyitva, ami révén több levegő áramlott át a hengeren. Ez növelte a volumetrikus hatásfokot, vagyis kevesebb gáz maradt vissza a henger korábbi ciklusából.

Az MW-50 hatása

Az egyik német innováción alapuló teljesítményfokozó rendszer, amit a Luftwaffe használt, az MW-50 volt. Ez a rendszer egy víz-metilalkohol keveréket fecskendezett a motorba, ami lehetővé tette, hogy a kompresszor megnövelje a nyomást. Emellett a motor hűtéshez is hozzájárult a keverék.

Ennek a rendszernek volt egy változata, az MW-30. Ennek az elnevezése arra utal, hogy más volt a keverék összetétele. Nagyobb teljesítménynövekedést tett lehetővé, de nagy hidegben és magasságban kevésbé volt alkalmazható.

Fejlesztés: DB 605 AM

Az MW-50 rendszert alkalmazó BD 605 motorokat M betűvel jelölték. Ez a DB 605 alapverziója esetén DB 605 AM-re változtatta a motor jelölését. Az MW-50-et a repülőgépek megkaphatták utólag és gyárilag is.

A rendszer alkalmazása 44-ben terjedt el nagymértékben, különösen az év végére. A DB 605 esetében igen jelentős volt a hatása, a csúcsteljesítményt 1475 PS-ről 1800 PS-re növelte. Ez tengerszinten közel 70 km/ó sebességnövekedést eredményezett. A rendszernek egészen 6 ezer méteres magasságig volt nagy hatása.



Az MW-30 befecskendezés hatása a 109-es sebességére, a magasság függvényében

Az AM és az AS verziók

Egy másik fejlesztés a DB 605 esetében az AS verzió volt. Az AS verzió esetében a fejlesztés a kompresszor méretének a növelése volt, ami nagy magasságban növelte a teljesítményt.



AS motoros Me 109 G-14

Az AM és az AS verziójú motoroknak jelentősen különbözött a teljesítménye. Az AS verzió esetében a teljesítmény elsősorban nagy magasságban, 8 ezer méter felett nőtt. Ezzel szemben az AM verzió teljesítménye 6 ezer méter alatt volt nagyobb, mint a motor alapverziójának.

Az 1944-ben gyártott 109-esek vagy AM vagy pedig AS verziókat kaptak, de a két fejlesztést nem alkalmazták együtt, legalábbis 1945-ig, amikor a háború utolsó hónapjaiban megjelent a motor ASM verziója.

A DB 605 főbb verziói az 1942-45 időszakban

A DB 605 alapverziója 1942-ben jelent meg a 109-esen. Egészen '44-ig ez volt a fő verzió, amit a 109-esen alkalmaztak.

'44 elején jelent meg a nagyobb kompresszorral szerelt AS verzió. Ez elsősorban nagy magasságban jelentett nagyobb teljesítmény. Szintén 44-ben kezdték alkalmazni az AM verziót. Az AM verzió nem egy teljesen új verzió volt, hanem az alapverziót jelölték úgy, amikor felszerelték MW-50 rendszerrel. Ezt az alapverziójú motorok megkaphatták utólag és gyárilag is.

A legerősebb a háború végén a D verzió volt. A D verzió esetén az MW-50 teljesítményfokozó rendszert gyárilag beépítették. Emellett a D alkalmas volt 100 oktános üzemanyagot használni, ami opcionálisan növelte a teljesítményt. A D verzió esetén minimális változtatással lehetséges volt 87 oktános és 100 oktános üzemanyag között váltani.

Az előbbiek mellett voltak további verziók is, mint például az ASM, ami a háború utolsó hónapjaiban jelent meg.



Táblázat a DB 605 világháború végén alkalmazott főbb verzióiról

