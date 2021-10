Extra :: 2021. október 2. 12:50 ::

A DB 605 AS magassági repülőgépmotor és alkalmazása

A Harmadik Birodalom legfontosabb repülőgépmotorja a DB 605 típusszámot viselte. Ez a típus hajtotta a híres Messerschmitt 109-es vadászgépeket 1942-től kezdve. A motor fejlesztése folyamán az egyik legjelentősebb lépés az AS verzió kifejlesztése volt, ami jelentősen növelte a magassági teljesítményt.

Az alapmotor: a DB 605 A

A DB 605 magassági repülőgépmotort a DB 605 alapverziójából fejlesztették ki. A világháborús Daimler-Benz repülőgépmotorok nagy része 12 hengeres, fordított V-henger elrendezésű motor volt.

A fejlesztés során meghatározták, hogy lehetséges a DB 601 blokkjának a felfúrása. A furat 150 mm-ről 154 mm-re nőtt, ami viszonylag kis változás, de ez által az lökettérfogat 33,9 literről 35,7 literre nőtt.

Ez az egyéb változtatásokkal együtt azt eredményezte, hogy a teljesítmény 1350 PS-ről (lóerő, németül Pferdestärke - a szerk.) 1475 PS-re nőtt. Ezáltal ugyanabból a blokkból jelentősen nagyobb teljesítményt kaptak.

Mivel a motor külső dimenziói így nem változtak, ezért nagyobb lökettérfogatot tudtak alkalmazni a 109-es tovább fejlesztéséhez.



A DB 605 alapverziója

A fejlesztés: a DB 603 kompresszorának alkalmazása

A DB 605-ből kialakítottak magassági repülőgépmotor verziókat, amiket S-el (Sonder) jelöltek, és amikből az első az AS volt. Ennek a verziónak a fő fejlesztése az alap A verzióhoz képest az volt, hogy egy nagyobb kompresszort adtak a motornak. A kompresszort a nagyobb teljesítményű DB 603 repülőgépmotorról vették át, aminek a kapacitása 25 százalékkal nagyobb volt, mint az alapverzió kompresszorának. Emiatt az AS-nek nagy repülési magasság esetében jelentősen nagyobb volt a teljesítménye, mint az A verziónak. Tengerszinten kicsit gyengébbek voltak az AS verziós motorok.



A DB 605 AS repülőgépmotorról



Rajzok a DB 605 A-ról (fent) és az AS motorról (lent), beépítve a 109-esbe. Jól látszik, hogy az AS motor kompresszora mennyivel nagyobb méretű

Az által, hogy a DB 603 létező kompresszorát használták, rendelkezésre álló technikával tudták a teljesítményt fokozni.

Hatás: sebesség és csúcsmagasság

A 109-es magassági repülőgépmotorral (DB 605 AS) ellátott verziói ’44 elején kerültek ki a frontra. Tengerszinten nem volt lényeges különbség a teljesítményt tekintve, nagy magasságban viszont igen. A nagyobb kompresszort alkalmazó AS motoros verziók csúcssebessége nagyjából 25 kilométer per órával nagyobb volt az alap DB 605 típust alkalmazó 109-eseknél.

Nagy magasságban a különbség ennél is nagyobb volt, mivel a 109-es A sorozatú motorral felszerelt verziói 6600 méteres magasságban érték el a csúcssebességüket, míg az AS motoros verziók 8300 méteres magasságban. A csúcsmagassága a magassági motoros verzióknak nagyjából 600 méterrel volt nagyobb.



Görbék, amik a 109-es sebesség-repülési magasság jellemzőit ábrázolják

A fenti görbén látszik, hogy az AS motoros verziók nagy magasságban, 8000 ezer méter felett legalább 30 km/ó-val gyorsabbak voltak, mint az alap 605-össel hajtott 109-esek. 10 ezer méter feletti magasság esetében pedig a különbség még nagyobb volt, több mint 40 km/ó.

A gépek egy része utólag kapta meg a magassági motorokat, de a Me 109 vadászgép G-14 altípusának nagy része gyárilag ilyen motorokat kapott.



AS motoros G-14-es

Tovább növelte a legyártott darabszámot, hogy a 109-es G-10 verziója eredetileg D sorozatú 605-ösöket kapott volna, de a gyártás késése miatt azokat AS verziójú motorokkal helyettesítették.



AS motoros G-10-es

(Olvasónktól)

