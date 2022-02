Olvasói levelek :: 2022. február 3. 13:21 ::

A legerősebb dugattyús BMW repülőgépmotor: a BMW 803

A világháborús motorfejlesztések fő célja a teljesítmény növelése volt. Alapvetően ennek következtében nőtt a repülőgépek sebessége és bombaterhelése. A teljesítmény tekintetében a legerősebb dugattyús BMW repülőgépmotor, ami legalább prototípus szintjéig eljutott, a BMW 803 volt.

A BMW repülőgépmotorgyár fő terméke a világháború folyamán: a BMW 801

A Luftwaffe legfejlettebb dugattyúmotoros vadászgépének a Focke-Wulf 190-est tartják. Ez nem lehetett volna lehetséges egy erős motor nélkül, ami a BMW 801 volt.

A BMW 801 egy kétsoros, 14 hengeres, léghűtéses csillagmotor volt. A léghűtéses csillagmotorok sérülésállóbbak voltak, mint a folyadékhűtésesek, és a folyadékhűtőrendszer hiánya egyszerűbbé tette a fejlesztést és az üzemeltetést.

A motor korai verziói 1560 metrikus lóerőt adtak le felszálláskor, ami a háború végére több száz lóerővel nőtt a fejlesztéseknek köszönhetően.

Egy új motor: a BMW 803

Ugyan a BMW gyár legjelentősebb terméke a 801-es volt, de nem ez volt az egyetlen motor, amit fejlesztetettek. A gyár fejlesztései közé tartozott a legerősebb német dugattyús repülőgépmotor, ami legalább prototípus formában létezett, a BMW 803.



BMW 803-as napjainkban kiállítva

A típus egy 4 soros csillagmotor volt, összesen 28 hengerrel. Egyes források szerint a típust úgy hozták létre, hogy egymás mögé helyeztek két 801-est. Viszont a jobb minőségű forrásokból kiderült, hogy egy teljesen új tervezésről volt szó.

A hengerek száma 28 volt, a lökettérfogat pedig 83.5 liter. Mindkét érték a 801-es értékeinek pontosan a kétszerese volt. Valószínűleg ebből is származik az az elmélet, hogy két összeillesztett 801-esről volt szó, de a fényképekből és a rajzokból kiderül, hogy egy teljesen új tervezésről volt szó, bár a hengerek lökettérfogata megegyező volt.

Kettesével beépített hengerek

A típus hengereit párosával építették be. Ez a többi korabeli BMW motorra nem volt jellemző. Az alábbi rajzon ez tisztán látszik. Az egyesítve beépített hengerek mechanikailag erősebbek voltak, mint ha külön építenék volna be őket. Ez a megbízhatóság és a teljesítmény szempontjából is előnyös volt.



803-as rajzon. Jól látszik, hogy a 28 hengert 14 párban építették be a motorba. Csillagmotorok esetében ez nem volt jellemző

Koaxiális-légcsavarok

A típus a tervek szerint koaxiális-légcsavarokat hajtott volna, összesen 8 lapáttal. Erre több okból is szükség volt. Egyrészt ilyen nagy (4 ezer lóerő) teljesítményt nem lehetett volna egy hagyományos légcsavarral leadni. Másrészt a koaxiális légcsavarok alkalmazása csökkentette a motor egyes alkatrészeinek a terhelését, mivel ez által a kifejtett teljesítmény két légcsavaron oszlott meg. Ez hozzájárult ahhoz, hogy megvalósítható lett a típus.

A koaxiális-légcsavarok a nagyobb teljesítmény mellett a vezethetőség szempontjából is előnyösek voltak: mivel az egymással szemben forgó légcsavarok kiegyenlítették egymás nyomatékát, ezért javították az általuk hajtott repülőgépek vezethetőségét is.



Animáció a 803-as működéséről

Jellemzők és alkalmazás

A prototípus képes volt 4 ezer lóerőt leadni, ami révén a típus a világháború idején megépített legerősebb dugattyús BMW repülőgépmotor volt, és világszinten is benne volt a korabeli legerősebb dugattyús repülőgépmotorok között.

Ugyan a típus az egyik legnagyobb teljesítményű világháborús német repülőgépmotor volt, viszont a nagyon nagy teljesítmény mellett nagyon nehéz is volt: az üres tömeg önmagában közel 3 tonna volt, felszerelve pedig meghaladta a 4 tonnát. Negatívuma, hogy a nagy tömeg miatt a típus lóerő-tömeg aránya viszonylag gyenge volt. A BMW gyárra nem csak a 803-as esetében, hanem úgy általában jellemzőek volt, hogy az általa gyártott repülőgépmotorok viszonylag nehezek voltak.

A típust több terv szintjén létező repülőgéptípushoz alkalmazták volna. Az egyik ilyen típus a Focke-Wulf 238 lett volna, amit interkontinentális bombázógépnek terveztek. Ehhez olyan nagy teljesítmény lett volna szükséges, amihez a 803-as jöhetett volna szóba, és abból is 4 darab kellett volna.



Focke-Wulf Fw 238 interkontinentális bombázógép

(Olvasónktól)

Források:

https://aviationshoppe.com/bmw-801-radial-aircraft-engine-p-217.html

http://www.luft46.com/fw/fw238.html

http://www.all-aero.com/index.php/contactus/64-engines-power/12502-bmw-803

https://www.deutsches-museum.de/en/flugwerft-schleissheim/ausstellung/flugantriebe-und-raketen/bmw-803

Képek és animáció:

https://www.deutsches-museum.de/assets/_processed_/6/b/csm_Flugmotor_BMW_803_DSC04273_8c3ea16e58.jpg

https://ww2aircraft.net/forum/attachments/_bmw803-png.552821/

http://www.enginehistory.org/CAD/PasqualiS/BMW803A/BMW803A_03.gif

http://www.luft46.com/fw/fw238-1.gif