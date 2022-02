Olvasói levelek :: 2022. február 5. 18:15 ::

Az irányított káosz mint a globális birodalom leghatékonyabb fegyvere

„Csúcsra járatták a feszültséget” – mondhatnánk „népiesen” korunk világpolitikai eseményeit szemlélve. Nem elég a pusztítónak kikiáltott világjárvány, nem elég a szervezett népvándoroltatás, a fehér ember életterének rohamos szűkítése, a „klímahiszti”, a genderőrület, a BLM- és LMBTQ-csoportok vad nyomulása, a szólásszabadság felszámolása a nyugati világban, a „közösséginek” hazudott internetes felületek borzalmas lelki-szellemi pusztítása – mindennek tetejében a „megnevezhetetlenek” a végletekig fokozták a háborús feszültséget Oroszország és a Nyugat között.

Szinte biztosra vehetjük, hogy az események nem csak úgy „maguktól történnek” – előre megírt forgatókönyv végrehajtása zajlik. Nincs mit csodálkozni azon, ha a tudatosan előidézett káosz és őrület közepette a választási kampánynak nevezett magyarországi színjáték is egy abszurd bohózattá válik – főszerepben a Márki-Zay Péter nevű bohóccal, akinek a teljesen értelmetlen, egymásnak homlokegyenest ellentmondó megnyilatkozásai a legteljesebb mértékben megfelelnek a káosz fokozására törekvő globális világhatalom elképzeléseinek.

A 2013. április 18. és 20. között Pozsonyban megrendezett biztonságpolitikai fórumon megjelent a „nem létező” háttérhatalom neves ideológusa és stratégája, az egykori amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó, Zbigniew Brzezinski. Felszólalásában többé-kevésbé világosan fogalmazott. Mint mondta, „a XXI. században a legnagyobb veszedelmet nem a zsarnokság egyeduralma, hanem a globális káosz egyeduralma jelenti”. Majd hozzáfűzte: „Még nem teljesen látható, de a horizonton egyre inkább körvonalazódik annak a kockázata, hogy a XXI. század még a XX. századnál is viharosabb lesz”. Súlyos kijelentés, amely annak idején nem kapott megfelelő figyelmet. A 20. század ugyanis az emberiség történetének egyik legvéresebb százada volt, a két rettenetes világháborúval, a legalább 100 millió emberéletet követelő kommunizmussal, hidegháborúval, helyi háborúk sokaságával. Mi fog velünk történni, ha a 21. század még a megelőzőnél is szörnyűbb lesz?



Zbigniew Brzezinski Pozsonyban 2013-ban

Amit viszont Brzezinski nem mondott, nem mondhatott el, az a következő: a globális káosz a globális-liberális háttérerők ténykedése nyomán terjed egyre vészesebb ütemben. Teljesen nyilvánvaló, hogy a Vlagyimir Putyin vezetése alatt újjászervezett és talpra állított Oroszországnak, valamint a rohamosan erősödő Kínának nem érdeke a káosz: számukra a békés, nyugodt fejlődés lenne mindennél fontosabb. Az idő ugyanis nekik dolgozik. A belső erőforrásait felélő, a természet- és lélekpusztító, kamatszedő pénzrendszerre alapított, a romboló, lélek- és elmepusztító, életellenes liberális ideológiát államvallássá tevő, gyorsuló ütemben hanyatló nyugati birodalomnak azonban nagyon is érdeke az egész földgolyót elborító totális anarchia. Egy összeomló birodalom uralkodó elitje előtt a régebbi korokban két lehetőség állott: vagy ölbe tett kézzel végignézi a számára kivételes hatalmat, előjogokat és gazdagságot biztosító impérium összeomlását és a rivális hatalom felemelkedését, vagy pedig háborúval igyekszik ellenségeire csapást mérni, és így talpon maradni. Napjainkban azonban adott egy harmadik lehetőség is: a földgolyó népeit továbbra is uralni kívánó cionista birodalom az ellenőrzése alatt álló médián keresztül, valamint más eszközök (például egy világjárvány, tömeges migráció előidézése) felhasználásával káoszba tudja taszítani az egész világot – beleértve azokat a rivális nagyhatalmakat is, amelyek békés és nyugodt körülmények között történelmileg nagyon rövid idő alatt megfosztanák trónjuktól az emberiség feletti uralkodásra magát hivatottnak képzelő „elitet”.

Az „irányított káoszból” új világ születhet. Hogy milyen lesz, azt pontosan nem lehet tudni. Azonban teljesen nyilvánvaló, hogy akik a káoszt előidézik, azok előnyben vannak a zűrzavar és felfordulás elszenvedőihez képest. A forgatókönyv már régóta meg van írva (mint arra Zbigniew Brzezinski fenti szavai is utalnak). Az „irányított káosz” a hadviselés egyik módja, melyben a „támadó”, vagyis a felfordulás megtervezője van a legelőnyösebb helyzetben. Ráadásul nem csupán az élet minden területére (lelki-szellemi, anyagi, gazdasági-társadalmi-politikai) kiterjedő anarchia fokozódásával kell számolnunk, hanem valóságos háború kitörése sem elképzelhetetlen. A Nyugat számára sürget az idő: addig kell megállítani Kínát és a vele szövetkező Oroszországot, amíg még a globalisták számára nem késő. Ha a kiterjesztett káosz nem képes megroppantani a riválisaikat, akkor az USA és a nyugati világ „megnevezhetetlen” urai a háború fegyveréhez nyúlnak. Ezt az egész képtelen őrületet csakis a Nyugat egykor értelmes és bátor fehér népeinek egységes fellépése lenne képes megakadályozni – sajnos azonban az globális elit uralta média a józan értelem, ebből következően a valóságos folyamatok felismerésének képességét, valamint az erkölcsi értékek, a szakralitás utolsó csíráit is kiölte az amerikai és európai emberek túlnyomó többségének elméjéből és lelkéből. A jövő baljósnak ígérkezik.

Gergely Bence

(A szerző olvasónk.)