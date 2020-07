Ferencz Csaba, Csíkpálva község polgármestere az esemény felkonferálásaként úgy fogalmazott, a székelység számára ez a találkozó az év egyik legszebb ünnepe.

„Ez a nap összehív minket Csíksomlyóra a különböző térségekből. Sokan próbálják elhitetni velünk, hogy Székelyföld nem létezik. Mi tudjuk, hogy ez a nap a szellemi és kulturális értékrendünk megőrzésére kötelez, ezért is jelenhetjük ki, hogy Székelyföld volt, van, és lesz” – emelte ki az elöljáró, hozzátéve, a székely népviselet a munka, a szorgalom és a megmaradás jelképe.

A polgármester hangsúlyozta, „minél erősebb a szél, annál kitartóbbnak kell lennie a fának.”

Mivel az idei esemény házigazdája a Csíkpálfalva községhez tartozó Csíkdelne volt, a hagyományokhoz híven a helyi plébános, Csíki Szabolcs mutatta be 11 órától a szentmisét. Székelyföld ifjúsági lelkésze szentbeszédébe belefoglalta, történelmi időket élünk, rengeteg velejáró változásban van részünk nap mint nap.

Ünnepeink rendhagyók, de egy biztos, ebben a furcsaságban most is jelen van az Isten. Ő most is üzenni, bátorítani, és lelkesíteni akar bennünket. A mai nap egy lelki megújulást kínál a székely népnek, odafordulást Istenhez és embertársunkhoz egyaránt