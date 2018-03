Atilla, a hunok királya leszületett a földre, és Magyarországon él. Célja, hogy békét, igazságot és jólétet teremtsen az emberiségnek - áll abban a petícióban, melynek népszerűsítését Irénke kérte tőlünk egy udvarias levélben. Természetesen eleget teszünk a kérésnek, hiszen nem mindennapi eset, hogy a hunok királya leszületik a földre, és indul a választáson...

Az, hogy a szavazólapon hol keressük, rejtély, de nem is foglalkozhatunk efféle apróságokkal, amikor ilyen sorsfordító esemény következik be. Itt található a petíció (az utókor számára, képernyőmentés formájában itt ), Attilának programja is van, melyet a tanácsadója tett közzé - ő valószínűleg még nem ismerkedett meg a petíciógyártás amúgy rendkívül hasznos és számtalan eredményt hozó rejtelmeivel.