A bonobó az utolsóként felfedezett emberszabású majomfaj, központi téma náluk a közösülés. A nőstényeknél gyakori, hogy egymáshoz dörzsölik a nemi szerveiket, ezt naponta többször is megteszik. Ezek általában rövid kis játékok, amelyek nem tartanak tovább fél percnél.

A kutatók azt is megfigyelték, ha két bonobó csapat találkozik egymással, akkor a barátkozás után azonnal szexuálisan is közeledni kezdenek egymáshoz az egyedek. A szexuális örömszerzés náluk bevett napi tevékenység, amely a közösség tagjai közötti jó kapcsolatot is elősegíti. (Forrás itt .)