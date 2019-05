Programajánló :: 2019. május 31. 11:38 ::

Túra a Sopron környéki ellenforradalmi harcok emlékére

Becsülettel a Hazáért!

A Maderspach Kommandó június 8-i vezetett gyalogtúráján a 100. évvel ezelőtti Sopron környéki ellenforradalmi harcokról és az ártatlan áldozatokról emlékezik meg. Ahogy akkor az ellenforradalmárok, mi is Nagycenken gyülekezünk. A temetőben fejet hajtunk az egyik ekkor elfogott, majd később, július 4-én kivégzett áldozat, Fennesz Rezső síremlékénél. Nagycenkről Kópházán keresztül Sopronba indulunk, útközben felelevenítve a kópházi csata eseményeit. Túránk rövidebbik távját a soproni Szent Mihály temetőben, Szántó Róbert főhadnagy síremlékénél zárjuk, ahol jelen lesz Szántó Róbert testvérének unokája, Vörös Ákos úr is, aki könyvet ír a vörösterror Sopron környéki áldozatairól. A hosszabb távra jelentkezőket a panorámás Fertő-parti dombokon kísérjük vissza Nagycenkre, ahol útközben szót ejtünk a kópházi csata utáni kapuvári és csornai akasztásokról is.

Nevezni a maderspachkommando@gmail.com drótpostacímen lehet a nevezők pontos nevének és a választott távnak megadásával.

Rövid táv: Nagycenk-Sopron

Gyülekezőhely: Nagycenk, Fehér Ló vendéglő (Vám u. 1.)

Nevezés: 8:30-9:00

Táv: 20 km

Szintemelkedés: 262 m

Cél: Sopron, Új Szent Mihály temető, Szántó Róbert főhadnagy síremléke

Sopronból busszal és vonattal is vissza lehet jutni Nagycenkre.

Nevezési díj: 1000 Ft.

Díjazás: emléklap, kitűző.

Hosszú táv: Nagycenk-Sopron-Nagycenk

Gyülekezőhely: Nagycenk, Fehér Ló vendéglő (Vám u. 1.)

Nevezés: 8:30-9:00

Táv: 40 km

Szintemelkedés: 478 m

Cél: Nagycenk, Fehér Ló vendéglő (Vám u. 1.)

Nevezési díj: 1000 Ft.

Díjazás: emléklap, kitűző.

A nevezési díjakból a HTE tagok, az MTSZ tagok, a diákok és a nyugdíjasok 20% kedvezményt kapnak!

Ajánlott szálláshely: Sopronkövesdi Alkotóház, Kossuth Lajos utca 53, tel.: +3630/473-8248