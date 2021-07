Programajánló :: 2021. július 14. 07:56 ::

Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig július 17-18-án

Várunk mindenkit szeretettel Ásotthalomra szombaton, ahol 9. alkalommal kerül megrendezésre a trianoni határ mindkét oldalán a Rózsa Sándor Fesztivál, és ezen a napon nyílik meg a Mi Hazánk Virradat Programjának részeként Magyarország első gasztro-múzeuma, a Tömörkény-ház is, amelynek borospincéjében iszogatott egykor Rózsa Sándor, s ahol most szombaton a település polgármestere is vár mindenkit egy pohár pálinkával. De meg lehet majd kóstolni a batátalekváros fánkot is a szinten szombaton nyitó Délvidéki Ízek Házában is - írja a Mi Hazánk elnökhelyettese.