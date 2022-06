Programajánló :: 2022. június 14. 09:06 ::

Az ÁVO által fél szemére megvakított Fekete István antikommunizmusáról a róla elnevezett szabadegyetemen

A Mi Hazánk értelmiségi holdudvarából alapított Fekete István Szabadegyetem előadásai ingyenesek és nyilvánosak. A hiánypótló intézményben az antikommunista Fekete István szellemi örököseit gyűjtjük egy táborba, akik nem félnek szembeszállni az életellenes ideológiákkal és szélsőliberális gyakorlatokkal. Jókai Mór mellett minden idők legolvasottabb magyar írója Fekete István, az ő születésének 120. évfordulóján, halálának 50. évében alapítottuk meg a róla elnevezett szabadegyetemünket, hirdetve antikommunizmusát: a proletárdiktatúráról és a bolsevizmusról írott művei miatt 1946 tavaszán tiltólistára is került. A politikai rendőrség, az ÁVO is bántalmazta emiatt: fél szemére megvakították, és szétverték a veséjét.

A vörösterrort is bemutató regénye, a Zsellérek népszerűségét mutatja, hogy 1939 és 1944 között hét kiadást ért meg, majd csak a rendszerváltozás után, 1994-ben jelent meg újra, csonkítatlan formában. Fia 1956-ban a Széna téri felkelők közt harcolt mint a páncéltörő egység irányítója, szerinte az édesapja az írásaiból kiérződő antikommunizmus, antiliberalizmus, antikozmopolitizmus és az előbbiekkel szemben álló nemzeti érzés, hazaszeretet, kereszténység, istenhit miatt vált vörös posztóvá a párt által irányított irodalmi vezetés szemében, ezért próbálták munkásságát kicsinyíteni, elhallgatni, pusztán ifjúsági regényírónak titulálni. Az irodalmi életben sem nagyságának megfelelően kezelték. Az Akadémiai Kiadó által először 1966-ban kiadott és még 1982-ben is megjelent A magyar irodalom története 1919-től napjainkig című 1105 oldalas összefoglaló műben politikai okból egyáltalán nem szerepelt. Fekete István elhallgatott politikai örökségét is gondoznunk kell! - írja Fb-bejegyzésében Novák Előd, az alábbi előadást harangozva be: