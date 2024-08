Programajánló :: 2024. augusztus 14. 06:52 ::

Szombaton lesz a Repülőtér éjszakája

Repülőtéri járművekkel, hajtóműindításokkal és koncerttel is várja a látogatókat a Repülőtér éjszakája szombaton az Aeropark Repülőmúzeumban Budapesten.

A 15 órától éjfélig tartó rendezvény programjai között pályaválasztási foglalkozások, repülős talkshow, Vincze Lilla koncertje és éjszakai reptérlátogatások is szerepelnek - közölte az Aeropark az MTI-vel.

Az egyik fő látványosság az idén 67 éves Il-14-es utasszállító 1900 lóerős motorjának beindítása lesz 18, 20 és 22 órakor, emellett a látogatók testközelből nézhetik meg, hogyan üzemel egy kisméretű sugárhajtómű. A repülőmúzeum szakemberei a Kamov 26-os helikopter motorját is működésbe hozzák.

Idén többek között pilótaiskolák is kitelepülnek a repülőmúzeumba. Szakavatott oktatók ismertetik, hogy milyen út vezet a vitorlázó repülőgépektől a mai nagy utasszállítók pilótafülkéjéig, milyen képzéseken vesznek részt a leendő pilóták.

A Hungarocontrol külön standján a légiforgalmi irányítás kulisszatitkaiba vezetik be az érdeklődőket. Akit a mai modern repülőgépek javítása, ápolása érdekel, vagy mérnöki pályára készül, az Aeroplex of Central Europe ferihegyi hangáraiba is bepillanthat. Az érdeklődők ízelítőt kapnak a fegyveres testületek hétköznapjaiból, látványos bemutatón ismerhetik meg például a NAV repülőtéri keresőkutyáinak munkáját.

A repülőmúzeum vendége ezen az estén Imreh Lajos "Lujó" lesz, aki a Heliforce Mi-2-es helikopterével 17 órakor landol az Aeroparkban.

Láthatók lesznek azok a monstrumok is, amelyek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér folyamatos téli üzemét biztosítják, továbbá két jégtelenítő jármű is érkezik. Este életre kelnek a pilótafülkék, sok évtizedes műszereket és rádiókat helyeznek üzembe a múzeum dolgozói. A fedélzeten aktív és nyugállományú pilóták, légiutas-kísérők, műszakiak mesélnek a légiközlekedési iparág fejlődéséről.

Számos Ikarus autóbuszokkal lebonyolított reptérlátogatás indul a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kulisszái mögé, az előre regisztrált vendégek megtekinthetik a forgalmi előteret, a ferihegyi hangárokat, a központi tűzoltóbázist.

A közönségtalálkozón az érdeklődők beszélgethetnek Szüle Zsolt kapitánnyal, aki a világ egyik legnagyobb repülőgépén dolgozik, az egyik legmodernebb utasszállítót vezető Hajdu Gergellyel és Józsa Dórával, aki szinte egész pályafutását stewardessként töltötte.