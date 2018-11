Antimagyarizmus :: 2018. november 5. 20:50 ::

A Telekom szerint a bunkóság tipikusan magyar, de a nemzeti hagyományok levetkőzésével haladók lehetünk - most is az idegen mondja meg, hogy mi a magyar

A bőgatya és a fütyülős barack ezúttal kimaradt, a "Magyar" Telekom gettószagú méregkeverői most a huszárt és a kalocsai hímzést húzták elő a landeszmanni kaftán alól. Mert hogy mi a magyar? Azt most (is) ők döntik el.



Ezek mondják meg, hogy mi a magyar

Talán egyedül a hungarikumok - köztük a most pellengérre állított magyar huszár és a kalocsai hímzés - nem osztják még meg a magyarságot, szerepük a nemzetté fonódás nélkülözhetetlen vesszőnyalábjai, ezért kellett hát rájuk támadni, azt állítván, hogy csupán "tipikus sztereotípiák".



A furakodásról



Ez is tipikusan magyar - a Telekom szerint

De a német tulajdonú távközlési szolgáltató legújabb reklámhadjáratában társítanak még a "tipikus magyar" képéhez sor elejére furakodást, zacskóstej-szürcsölést és egyéb bunkóságokat. Az is kiderül, hogy szerintük nem sztereotípia, hanem igazi magyar a népviseletét ledobó, férfihangon szóló nő, a magyar játékosokat csak mutatóba szerepeltető kézilabdacsapat, a testi fogyatékos, a virtuális valóságban raboskodó fogyasztó és a gazdanépet gyűlölő (szintén "törzstag") farmester



A múltat végképp eltörölni...



...ez a jövő

Alább a bicskanyitogató (mert hogy ez a kifejezés is magyar) reklámvideó.

NB: a Deutsche Telekom Csoporthoz tartozó "Magyar" Telekommal Orbán Viktor 2014 februárjában kötött stratégiai partnerséget.

(Kuruc.info)