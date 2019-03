Antimagyarizmus :: 2019. március 25. 17:58 ::

Vona Gábor a cigány autonómiáért

Amint arról értesülhettünk, egy észak-magyarországi “cigány tartomány” kialakításának terve miatt alkotmányos rend elleni szervezkedés vádjával tett feljelentést a Mi Hazánk Mozgalom a Legfőbb Ügyészségen – jelentette be a párt elnöke nemrégiben sajtótájékoztatón, Budapesten.

Toroczkai László közölte: az Opre Roma Pártnak az a terve, hogy négy Magyarországi megye, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék területén cigány tartományt hoz létre, illetve Kékestetőn kitűzi a cigány zászlót.

A Mi Hazánk nem szeretne “második Trianont”, ezért csírájában kell elfojtani az ilyen elképzeléseket – közölte Toroczkai László a múlt héten.

Úgy tűnik azonban, az ügy tovább gyűrűzik, ugyanis az Opre Roma nevű cigány párt bejelentette, hogy kerekasztal-beszélgetést tartanak a cigány autonómia lehetőségeiről.

Erről Facebook-oldalukon adtak tájékoztatást:

(melyet a Szabad Híradó Fb-oldalon lehet megtekinteni - a szerk.) egy videós meghívót is csatoltak, mely Az eseményhezegy videós meghívót is csatoltak, mely ITT tekinthető meg.

Az egész hírrel kapcsolatban három fő pontot kell leszögeznünk:

1. Milyen érdekes, a pontos helyszínt nem adják meg. Bár látva a meghívót, sőt, még a videót is, az szemmel látható, nagyon szeretnék, ha minél szélesebb körben jutna el üzenetük. Akkor miért nem merik megadni a helyszínt, talán csak nem érzik, hogy nem lenne túl népszerű? Félelmük nem alaptalan, elképzelhető, némely magyar hazafi is ellátogatott volna a helyszínre, hogy számon kérje őket, miképpen is képzelik az egészet. Annyit tudunk, Albertirsán lesz holnap az esemény, így csak arra tudjuk biztatni a jobb érzésű honfitársainkat, az élő közvetítés alatt online tegyék fel kérdéseiket – ha esetleg időközben valakinek mégis tudomására jutna a pontos helyszín, ne tartsa magában!



Kamarás István és jó barátja, Vona gábor

2. Egyébként annál is inkább várható lett volna, hogy személyesen jelennek meg nemzeti érzelmű magyarok, mert a meghívott vendégek listáján ott szerepel az újkori magyar történelem legnagyobb szédelgője, drasztikusabban fogalmazva politikai prostituáltja, Vona Gábor is. Akit a videóban szereplő Kamarás István jó barátjának nevez. Természetesen azt előre nem tudhatjuk, Vona milyen módon foglal állást a kerekasztal beszélgetésben, azon sem lepődhetnénk meg, ha támogatná Magyarország második Trianonját, de önmagában beszédes, hogy elfogadta a meghívást és ezzel ő maga legitimálta az erről való diskurzust. Az albertirsai polgármester szerepe is megérne egy misét, egy felelős polgármester hogy adhatja nevét ilyesmihez.

3. Létezik Magyarországon egy akár több százezer főt felölelő bűnözői szubkultúra, mely arról ismerszik meg, berkeiken belül a bűnözés divat, a börtönviseltség menő, az erőszak pedig nem eszköz, hanem öncél. Nem állítható, hogy ez a bűnözői szubkultúra kizárólag cigány származású emberekből állna, az viszont minden további nélkül igen, hogy katalizátoraként funkcionálnak, számarányukat tekintve többségben vannak ebben a szubkultúrában. És ennek a bűnözői életmódot példaként maguk elé állítóknak pont ott van a fellegvára, ahol ők meg akarják alapítani a szakadár cigány tartományt.

Érvénnyel kijelenthető, e bűnözői szubkultúra léte, tevékenysége és egyre bővülése Magyarország egyik legsúlyosabb problémája. Ameddig ez nem kerül felszámolásra, de még csak párbeszédre sem hajlandók a magyar többséggel erről a cigányvezetők, addig nincs sok mindenről beszélni. Ha az Opre Roma elnevezésű társaság valóban a cigányság érdekeit akarná képviselni, akkor erről tartana kerekasztal-beszélgetéseket.

Egyébként pedig álláspontunk tiszta és világos:

Magyarországon nem lesz cigány autonómia. Pont.

Lantos János – Kuruc.info

Korábban írtuk: Alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt jelentette fel az autonómiát követelő cigánypártot Toroczkai

Kapcsolódó: